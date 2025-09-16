El colombiano desconocido que dejó en ridículo al Benfica de Richard Ríos en Champions

Una nueva edición de la UEFA Champions League ya está en marcha y los jugadores colombianos son protagonistas de la primera jornada. El duelo entre el Benfica, de Portugal, y el Qarabag, de Azerbaiyán, enfrentó a dos futbolistas del país con realidades muy diferentes. Pero esta vez David venció a Goliat, o ajustando a lo que pasó en el Estadio da Luz, Camilo venció a Richard.

El Benfica empezó con todo el partido contra el Qarabag y a los 16 minutos ya estaba adelante por dos goles. Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis adelantaron a los portugueses y todo parecía que iba a ser un trámite. De hecho, hubo jugadas claras para que se fueron 3-0 antes de la media hora, pero no entró el balón.

A los 30 minutos, un derechazo dentro del área de Leandro Andrade puso al Qarabag a soñar con descontar en el marcador. Richard Ríos, que hacía un buen partido, fue señalado en esa jugada porque de una falta innecesaria nació el descuento del equipo de Azerbaiyán. Y luego fue el momento de Camilo Durán.

Camilo Durán, el colombiano que arruinó el debut de Richard Ríos en la Champions

Solo iban tres minutos del segundo tiempo, Marko Janković lanzó un pase entre líneas para el colombiano Durán, que con un remate cruzado puso el 2-2. Una definición de crack para que el humilde Qarabag empatara el partido. Y luego, a cinco minutos del final, Oleksiy Kashchuk aprovechó la dormida de la defensa del Benfica para poner el 2-3 definitivo.

Fue un amargo debut en la Champions League para Richard Ríos, quien también cumplió el sueño de jugar en el máximo torneo de clubes del mundo. A pesar de que fue señalado por su falta innecesaria para el descuento del Qarabag, hizo una buena presentación. En defensa y ataque se mostró sólido, siendo diferencial y estuvo cerca de marcar un gol cuando el juego iba 2-2.

¿Quién es Camilo Andrés Durán Márquez?

Camilo Andrés Durán Márquez es un delantero nacido en Santa Marta y tiene apenas 23 años. Hizo divisiones menores en el Independiente Medellín, pero nunca debutó como profesional en el club. Luego pasó al equipo sub20 de Flamengo, en el cual tampoco tuvo muchas oportunidades. De ahí dio el salto a Portugal, llegó al equipo sub23 del Estela y luego estuvo en Portimonense.

Datos de rendimiento de Camilo Durán. @Transfermarkt

Hasta ahí apenas había disputado 10 partidos de manera oficial en todos los clubes mencionados. Pero a mitad de la temporada 2024/2025 en el Portimonense despegó su fútbol y goles en la segunda división de Portugal. Cinco goles y una asistencia en 26 partidos jugados fueron su carta para salir al Qarabag de Azerbaiyán.

