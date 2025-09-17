El regaño que le hicieron en vivo al comentarista argentino más famoso por Luis Díaz

La Champions League 2025-26 puso primera marcha con la fase de la liga y el principal jugador colombiano que tuvo acción fue Luis Díaz. En esta ocasión, fue protagonista del regaño que le hicieron al comentarista más famoso de Argentina porque no habló de una de sus jugadas y, literalmente, lo ignoró.

Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio Allianz Arena para enfrentar a un equipo como Chelsea que venía de ser campeón del Mundial de Clubes 2025. No iba a ser un partido fácil para ‘Lucho’ Díaz porque tuvo la dura tarea defensiva de estar pendiente de la llegada por el costado izquierdo de Reece James y Malo Gusto.

En el aspecto ofensivo, Luis Díaz tuvo un remate al arco que le atajó el arquero Robert Sánchez y una jugada que demostró por qué se entiende cada vez más con Harry Kane. El extremo colombiano llegó en la posición de ‘9’ mientras que el delantero inglés estaba por un costado y tiró un centro. ‘Lucho’, con un alto coeficiente intelectual, abrió las piernas y por muy poco Michael Olise no anotó el 3-1 a favor de Bayern Múnich.

“Qué bien Kane, es maestro en este tipo de cosas. No es un ‘9’ convencional que solamente sabe resolver acciones de gol. Ofrece el desmarque, centro atrás, la pelota pasa ahí con mucho acierto, con una visión de quién estaba atrás, y después Olise se la corre al arquero para donde venía el arquero y no la puede esquinar”, sostuvo el comentarista Diego Latorre antes de que lo regañaran en vivo.

A Latorre lo regañaron en vivo por no hablar de la gran jugada de Díaz en Bayern vs. Chelsea

“Estaba esperando que también dijeras algo lindo de Luis Díaz”, le dijo el narrador Mariano Closs a Latorre. El comentarista más famoso de Argentina respondió que “sí, lo dije recién”, pero Closs no quedó convencido y lo regañó con un mensaje que tuvo una alta dosis de ironía: “Ah, no te escuche. No sé si lo dijiste con nombre y apellido”.

La calificación que le dieron a Luis Díaz en su debut con Bayern en la Champions League

Al no registrar goles ni asistencias y fallar el mano a mano que tuvo contra el arquero de Chelsea, Díaz recibió una calificación de 6.1 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, en la victoria 3-1 del Bayern Múnich en la primera fecha de la fase de la liga de la Champions League. La revancha para que ‘Lucho’ vuelva a ser influyente en el marcador será contra Hoffenheim el sábado 20 de septiembre a las 8:30 A.M. por la cuarta fecha de la Bundesliga.