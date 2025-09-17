La impecable acción de Luis Díaz que forzó el error del Chelsea y el gol de Harry Kane en Champions

Luis Díaz comienza su camino en la Champions League con el Bayern Múnich y para el inicio le tocó un viejo conocido en la Premier League que lo enfrentó en sus épocas con el Liverpool. El Chelsea de Moisés Caicedo fue el visitante en el Allianz Arena, en uno de los juegos más esperados de la primera fecha de la fase liga del torneo de clubes más importante del mundo.

El técnico Vincent Company no duda de la titularidad de Luis Díaz y salió con su ataque estelar liderado por Harry Kane. En la línea de Lucho también estuvieron Serge Gnabry y Michael Olise. El gigante bávaro no tuvo problema y logró una importante victoria en la primera fecha de la Champions League.

Un autogol de Trevoh Chalobah abrió el marcador y comenzó la debacle del Chelsea ante Bayern Múnich. Para rematar el baile bávaro, hubo doblete de Harry Kane, un gol fue de penalti. Mientras que Cole Palmer descontó para el club de Londres. En el tercer tanto del Bayern, fue clave la labor de Luis Díaz.

Sobre el minuto 63, la presión alta del Bayern Múnich tuvo su efecto y Harry Kane pudo liquidar al Chelsea, que le costó encontrar la ruta del empate. El 3-1 final en el Allianz Arena es un golpe sobre la mesa del club alemán y deja claro que es firme candidato a la Champions League, tras tumbar al otro favorito, que se presentó con el título del Mundial de Clubes de la FIFA.

La acción de Luis Díaz que fue clave en el gol de Kane ante Chelsea

Mientras Chelsea intentaba salir jugando, la ofensiva del Bayern se fue encima para recuperar lo más pronto posible, ahí fue cuando apareció Luis Díaz, quien forzó el error del defensa rival y tras una mala entrega, la pelota la cazó Harry Kane, quien solamente tuvo que perfilarse para rematar al segundo palo y dejar el 3-1 definitivo.

De esta manera, Luis Díaz sigue gana más corazones en Alemania y se hace imprescindible en el once titular del Bayern Múnich. Con la primera fecha cumplida, Lucho le apunta a su segunda salida en la Champions League, donde enfrentará al Galatasaray de Dávinson Sánchez en Estambul.