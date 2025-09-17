La insólita calificación de la prensa alemana a la actuación de Luis Díaz contra el Chelsea

Luis Díaz comenzó su camino en la Champions League con el Bayern Múnich y para el inicio le tocó un viejo conocido en la Premier League que lo enfrentó en sus épocas con el Liverpool. El Chelsea de Moisés Caicedo fue el visitante en el Allianz Arena, en uno de los juegos más esperados de la primera fecha de la fase liga del torneo de clubes más importante del mundo. Lucho fue titular y fue calificado por la prensa de Alemania.

El técnico Vincent Company no duda de la titularidad de Luis Díaz y salió con su ataque estelar liderado por Harry Kane. En la línea de Lucho también estuvieron Serge Gnabry y Michael Olise. El gigante bávaro no tuvo problema y logró una importante victoria en la primera fecha de la Champions League con tres goles incluidos.

Un autogol de Trevoh Chalobah abrió el marcador y comenzó la debacle del Chelsea ante Bayern Múnich. Para rematar el baile bávaro, hubo doblete de Harry Kane, con un gol de penalti. Cole Palmer descontó para el club de Londres. En el tercer tanto del Bayern, fue clave la labor de Luis Díaz y el ‘Ciudadano’ no tuvo problema en finalizar la jugada.

Publicidad

Publicidad

ver también La impecable acción de Luis Díaz que forzó el error del Chelsea y el gol de Harry Kane en Champions

Sobre el minuto 63, la presión alta del Bayern Múnich tuvo su efecto y Harry Kane destruyó al Chelsea, que le costó encontrar la ruta del empate. El 3-1 final en el Allianz Arena es un golpe sobre la mesa y deja claro que es firme candidato a la Champions League, tras tumbar al dueño del título del Mundial de Clubes de la FIFA. La intervención de Lucho en esta jugada, es de lo más importante del colombiano durante los 90 minutos que estuvo en la cancha.

La insólita calificación de Bild a la actuación de Luis Díaz ante el Chelsea

Para sorpresa de muchos, el medio más importante de Alemania casi que rajó a Luis Díaz en sus habituales calificaciones en un artículo que toca ver por suscripción. Para este partido de Champions, Bild calificó con 1 el punto más alto y 6 el peor. A Lucho lo dejó en la mitad de esta franja de puntuación.

El jugador que sacó 1 en el puntaje fue Harry Kane, quien está llamado a aparecer en estos partidos grandes de Champions League. El atacante inglés se hizo fundamental con el doblete que dejó sin opciones al Chelsea.

Publicidad

Publicidad

BILD

A Luis Díaz le colocó 3, el mismo que recibió Manuel Neuer, quien recibió un gol de Palmer que parecía era la inspiración para ir por el empate. En resumen, Bild consideró que Lucho cumplió, pero sin brillar entre los mejores del Bayern.

Pese a no estar mejor calificado, el guajiro se mantiene tranquilo, sabiendo que su presencia en el primer equipo es indiscutible. En la segunda fecha, enfrentarán al Galatasaray de Dávinson Sánchez en Estambul.

Publicidad