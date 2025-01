Liverpool ha conseguido su séptima victoria al hilo en esta fase de liga de la Champions League. Los ‘Reds’ vencieron 2-1 a Lille en Anfield y Luis Díaz formó parte de la alineación titular. El colombiano recibió una buena puntuación por parte de la prensa partidaria.

En el intento de Arne Slot de adaptar a Luis Díaz a la posición de centro delantero, el colombiano ha mostrado un rendimiento irregular y ha recibido muchas críticas. Sin embargo, el guajiro volvió a su posición natural en el partido de este martes.

Slot decidió ubicar a ‘Lucho’ como extremo izquierdo, con Darwin Núñez al 11 inicial. Liverpool consiguió su séptima victoria consecutiva, asegurando su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League y siendo el único equipo con puntaje perfecto.

La puntuación de Luis Díaz

El medio This Is Anfield le puso un 7 a la actuación de Luis Díaz. “Regresó a la izquierda y tuvo más impacto que los últimos partidos, empujando con entusiasmo y enviando pases hacia el interior del campo. Realizó algunas carreras hacia su hombre de marca que no dieron resultado y esta vez fue mejor utilizado como corredor detrás, estirando el juego y poniendo algún que otro centro útil“.

Liverpool Echo, por su parte, fue algo crítico con el colombiano y le puso un 6. “Trabajó muy duro en ambas direcciones, pero le faltó un poco de chispa hasta que un buen pase le dio la oportunidad a Salah antes del descanso. Mandi cometió una falta que le valió la segunda tarjeta amarilla y la posterior roja al jugador del Lille“.

¿Cómo ver los partidos de Liverpool?

Los encuentros de Luis Díaz, tanto por la Champions League como la Premier League, son transmitidos para toda Colombia por la señal de Disney+.

