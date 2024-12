Luis Díaz le dejó algo muy claro al entrenador de Girona por dudar del penal que le pitaron

Una nueva jornada de Champions League se vivió en el mundo del fútbol y, como viene siendo tendencia, Luis Díaz dijo presente con un buen partido en Liverpool FC. En esta ocasión, fue a quien le hicieron un penalti, así que le dejó algo muy claro a Miguel Ángel ‘Míchel’ Sánchez, entrenador de Girona, por dudar de la falta que le cometieron.

Lo que a priori parecía que no iba a ser un partido complicado porque Girona llegaba tras dos derrotas consecutivas en la fase de la liga de la Champions League 2024-25, terminó siendo todo lo contrario. Un penal terminó definiendo el encuentro a favor de Liverpool y ‘Lucho’ Díaz estuvo involucrado.

Transcurría el minuto 58 del partido cuando un rebote le quedó a Díaz casi en la zona del punto penal. Eso va a hacer gol, pensaron algunos, pero Donny Van De Beek tenía otros planes. El volante de Girona pisó al extremo colombiano, lo dejó sin el guayo izquierdo y terminó cruzándole la pierna derecha para impedir el remate. El árbitro Benoît Bastien no pitó la infracción, pero el VAR lo llamó para que revisara una posible falta penal.

“Cuando le ha quitado la bota (guayo) he dicho: ‘Lo va a pitar’. Es verdad que le pisa muy poco. Normalmente esas situaciones en el fútbol de antes no se pitaban. Ahora, pues evidentemente que el jugador levante justo el pie cuando el otro le ha pisado un poco el lateral… ¿No? Ni siquiera ha sido un pisotón claro, pero cuando le ha quitado la bota digo: ‘¡Uf, la va a pitar!’. Estamos en esta realidad del VAR y si es o no penalti al final lo han decidido. A mis estas situaciones no me han gustado nunca, pero entiendo que cuando han visto que le han quitado la bota es una situación que es muy difícil que no lo piten”, afirmó ‘Míchel’ en conferencia de prensa sobre el penalti que le hicieron a Luis Díaz.

Luis Díaz le dejó algo claro al DT de Girona por dudar del penal que le pitaron

El penal que le hicieron a Díaz vs. Girona.

Luego de que el entrenador de Girona dudara del penalti que le cobraron a Díaz, se conoció que el extremo de Liverpool habló con la transmisión oficial de la Champions League y le dejó algo muy claro a ‘Míchel’ Sánchez. “Sabíamos que iba a ser un campo difícil por toda la situación, porque obviamente de visita siempre es mucho más difícil, pero nosotros tratamos de dar lo mejor, hacer lo mejor de nosotros y se decide en un penalti que estaba un poco claro que sabía que lo iban a a pitar“, sostuvo ‘Lucho’.

La puntuación de Díaz en la victoria de Liverpool contra Girona

Díaz jugó 89 minutos en la victoria 1-0 de Liverpool contra Girona con gol de Mohamed Salah por la fecha 6 de la fase de la liga de la Champions League y recibió una calificación de 7.4 puntos, según el portal SofaScore, por, entre otros motivos, provocar un penalti, tener 38 de 40 pases precisos y una efectividad del 100 por ciento en los pases largos que intentó. El jugador colombiano volverá a tener acción el sábado 14 de diciembre cuando los ‘Reds’ (Rojos) enfrentan a Fulham a las 10:00 A.M. por la fecha 16 de la Premier League.