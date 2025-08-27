Mourinho enfureció con el gesto de Jhon Durán en el juego contra Benfica en la Champions

El Fenerbahçe de Turquía quedó eliminado de la Champions League, luego de caer contra el Benfica en la fase previa. Un 1-0 en el juego de vuelta fue suficiente para que el equipo de Jhon Durán quedara afuera de la competencia. El colombiano, que fue suplente, además hizo enfurecer a su entrenador José Mourinho al final del encuentro con un feo gesto.

En el duelo de los jugadores de Selección Colombia en la fase previa de la Champions League, Richard Ríos fue el ganador. Un gol de Kerer Akturkoglu, a los 35 minutos, fue suficiente para decantar el marcador. El equipo portugués estará sembrado en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos que será el próximo jueves.

El que no la pasa nada bien en el equipo turco es el delantero Jhon Durán, que fue suplente en el juego vs. Benfica. Sumado a esto, durante la semana fue seriamente criticado por un directivo del mismo Fenerbahçe, quien aseguró que se esperaba más de él. Y ahora, seguramente tendrá serios problemas con su entrenador José Mourinho por lo hecho este miércoles.

Así reaccionó José Mourinho a la lesión de Jhon Durán en el Benfica vs. Fenerbahçe

Cuando faltaban unos minutos para terminar el partido, Durán fue por un balón aéreo, cayó al piso y al final se tocó uno de sus aductores. El delantero colombiano hizo ingresar al cuerpo médico del equipo y se salió de la cancha para la última jugada del partido. Ante esto el enojo de José Mourinho fue evidente porque el equipo turco se quedó con uno menos para las últimas jugadas del partido.

El técnico portugués señalaba al campo para que Durán permaneciera, pero el jugador hizo caso omiso. Al final el delantero colombiano salió con los médicos, el Fenerbahçe perdió, pero seguramente hay quien perdió algo más. Nuevamente el jugador colombiano habrá perdido la confianza de un técnico más en lo que va de su cortísima carrera.

José Mourinho, enojado por la salida del campo de Jhon Durán y dejar al equipo con 10.

