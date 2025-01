Luis Díaz sigue siendo uno de los jugadores de confianza del entrenador Arne Slot pese a no estar en su mejor momento. No es un secreto que el colombiano ha bajado su nivel y muchos se preguntan, ¿por qué no juega la Champions League con Liverpool ante PSV?

Liverpool juega ante PSV desde las 3:00 p.m. ya está clasificado la segunda ronda y al parecer será un partido de trámite, pero llama la atención que el jugador colombiano no esté convocado como para pensar por lo menos en que esté en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Luis Díaz la Champions League con Liverpool?

Varios rumores se han generado a raíz de la no convocatoria de Luis Díaz y el nivel que está presentando el jugador colombiano, pero es que no es el único, Allison Becker, Alexis Mac Allister, Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Dominik Szoboszlai tampoco aparecen.

El mismo entrenador aclaró todo: “un momento para que recuperen la frescura, siempre lo hemos hecho. Me llevó un tiempo entender este formato, pero puedo estar 100% seguro de que no importa en absoluto si terminamos primero o segundo”.

Por esta razón les dio descanso y subió a varios juveniles: “no necesitan demostrar nada, sabemos cuál es su calidad. Pero estamos jugando muchos, muchos, muchos partidos, como todos los equipos de Europa. Estos jugadores están listos”.

Y es que Luis Díaz ya tiene 30 partidos de Champions League, acumula 1.931 minutos y espera retomar su nivel para seguir aportando goles y asistencias en un equipo que quiere ganar todo esta temporada en Europa.

