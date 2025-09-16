El Bayern Múnich ya palpita de nuevo la Champions League, pero con un toque especial, pues todas las miradas en Colombia estarán puestas en Luis Díaz, quien pasa un presente soñado en Alemania. El extremo colombiano ha hecho goles en todos los partidos oficiales desde que llegó al club bávaro y se ha convertido en una de las figuras más determinantes de la Bundesliga.

El reto ahora será en Europa, donde el Bayern recibe al Chelsea en el Allianz Arena este miércoles 17 de septiembre. El partido genera gran expectativa, no solo por el presente del colombiano, sino también porque enfrenta a otro club grande del Viejo Continente.

Qué canal pasa el partido Bayern Múnich de Luis Díaz vs. Chelsea en Champions

El balón rodará desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en directo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, los canales oficiales que tienen los derechos de la Champions League en nuestro país y en el continente.

La expectativa sobre Luis Díaz muy grande, pues el colombiano ya se metió en el corazón de los hinchas de Bayern con goles y asistencias, ahora buscará seguir con su racha de goleador. Tiene la confianza de Vincent Kompany y el cariño de la hinchada.

Un buen partido contra Chelsea sería importante para que el Bayern inicie con pie derecho el grupo y para que Díaz siga sumando protagonismo. Será su primera Champions con esta camiseta, sabe lo que es triunfar, pues ya a disputados una final con Liverpool.

