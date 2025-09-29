Es tendencia:
¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich de Luis Díaz ante Pafos por Champions League?

Para Luis Díaz, cada partido en la Champions representa una oportunidad de consolidarse aún más en la élite europea.

Por Jhobirson Molina

El Bayern Múnich de Luis Díaz volverá a jugar este martes 30 de septiembre en la Champions League, enfrentando a Pafos de Chipre. El equipo alemán llega con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la parte alta de su grupo, mientras que el cuadro chipriota busca arañar algo en un partido que, sobre el papel, no es nada favorito.

Luis Díaz se ha convertido en una de las figuras del club ‘bávaro’ en esta temporada, aportando desequilibrio y goles en momentos clave. El colombiano atraviesa un gran presente, siendo protagonista tanto en la Bundesliga como en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa, donde se espera que vuelva a ser determinante en el ataque de los dirigidos por Vincent Kompany.

Espectacular asistencia de Luis Díaz para un golazo de Harry Kane

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich ante Pafos por Champions League?

El compromiso entre Pafos y Bayern Múnich se podrá ver en Colombia por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney+ desde las 2:00 p.m. de este martes 30 de septiembre.

El rival, Pafos, ha sido la gran revelación de la fase de grupos, demostrando orden táctico y solidez defensiva. Aunque en el papel es inferior al Bayern, ya ha sorprendido a varios rivales, por lo que el conjunto alemán no podrá confiarse y tendrá que mostrar su jerarquía desde el pitazo inicial.

¿Podrá Luis Díaz marcar en este partido?

Para Luis Díaz, cada partido en la Champions representa una oportunidad de consolidarse aún más en la élite europea. Sus actuaciones con el Bayern lo mantienen en la conversación como uno de los mejores extremos del continente y su presencia en este duelo será clave para que los bávaros sigan firmes en la competencia.

