Qué canal pasa Sporting CP vs. Kairat con Luis Suárez por la fase liga de la Champions League

Luego del show goleador con la Selección Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, el atacante Luis Javier Suárez comienza un nuevo camino en la Champions League con el club que creyó en su talento y pagó 22 millones de euros por su ficha al Almería de España en el anterior mercado de pases. Linda oportunidad para que el samario siga demostrando sus capacidades.

Por la primera fecha de la fase liga de la Champions League, Sporting CP será local en Lisboa ante un sorprendente Kairat Almat de Kazajistán, que logró la anhelada clasificación luego de superar las fases previas del torneo. Este club es de las grandes sorpresas en esta edición y ahora espera hacer historia con el gigante portugués, que salta como el favorito al triunfo.

En medio de la sorpresa que causa el Kairat Almaty en la Champions, primero en la Liga de Kazajistán y de los clubes más importantes de aquel país ubicado en Asia Central, está la expectativa por la presentación de Luis Javier Suárez y sus posibilidades para poder volver a gritar un gol, teniendo en cuenta que su comienzo de temporada es fenomenal.

En su más reciente salida en la Primeira Liga, Luis Suárez marcó al minuto 65 el gol de la victoria ante Famalicao. El atacante colombiano colocó el 2-1 definitivo, para seguir entonado con el gol. Todo parece indicar que Javier anotará ante el Kairat, o al menos estará muy cerca desde el pitazo inicial.

¿Qué canal pasa Sporting CP vs. Kairat con Luis Suárez en la Champions League?

Este partido se jugará en estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 2:00 pm, hora colombiana. Irá en simultánea con otros juegos, como Newcastle vs. Barcelona, Manchester City vs. Napoli y Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. El colombiano Luis Javier Suárez será titular. El juego será transmitido por la señal ESPN 3 en Colombia. También se podrá ver en el plan premium de Disney +.

Alineaciones Sporting CP vs. Kairat

Sporting CP: Virginia; Mangas, Inácio, Debast, Vagiannidis, Kochorashvili, Hjulmand, Gonçalves, Quenda, Trincão, Luis Suárez. DT: Rui Borges

Kairat: Anarbekov, Arad, Kasabulat, Mata, Martynovich, Mrynskiy, Sorokin, Tapalov, Gromyko, Jorginho, Satpayev. DT: Rafael Urazbajtín.