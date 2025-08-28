¿Qué es el PAFOS? El inédito equipo que enfrentará Luis Díaz con Bayern en la Champions

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la primera fase de la UEFA Champions League 2025/2026 y quedó listo el calendario. El Bayern Múnich, equipo de Luis Díaz, ya conoce los rivales a los cuales se enfrentará y sin duda alguna uno de ellos causó sensación. El Pafos FC hará su primera aparición en el máximo torneo de clubes del mundo, pero ¿de dónde es?, ¿cómo clasificó?, He aquí su historia.

Publicidad

Publicidad

En Mónaco, la UEFA realizó el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones, o fase de Liga, como ahora se conoce con el nuevo formato. El Bayern Múnich, como campeón de la Bundesliga, ocupó el bombo 1 y poco a poco se fueron conociendo sus rivales. Los más duros, sin duda, serán París Saint Germain, Chelsea, Arsenal y el Sporting de Portugal.

ver también Mientras Luis Díaz hizo una jugada de 105.000 vistas, esto pasó con Richard Ríos en la Champions League

Pero dentro de los ocho rivales que tendrá Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Champions apareció uno que nadie conocía. Pafos FC. Un club de Chipre que tiene apenas 12 años de fundación y que logró clasificarse por primera vez a la máxima competición europea. Luego de superar todas las fases previas, aseguró su presencia entre los mejores 36 clubes y disputará codo a codo con los gigantes de Europa.

¿Cómo clasificó el Pafos FC, rival del Bayern Múnich en la Champions?

El Pafos FC arrancó desde la segunda ronda de clasificación de la Champions League, en la cual enfrentó al Maccabi Tel-Aviv de Israel. Luego de un global de 2-1, el equipo de Chipre logró meterse en la siguiente fase. En la tercera ronda de la Liga de Campeones, vencieron al Dynamo Kiev, ganando los dos partidos y clasificando al Play-off definitivo.

Publicidad

Publicidad

Ya en el último cara a cara para meterse en los 36 mejores equipos, el Pafos Fc se enfrentó a Estrella Roja y con un global de 3-2 lograron la histórica clasificación. Ahora el Paos tendrá que enfrentarse al Bayern Múnich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praha, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

¿Cuál es la historia del Pafos FC de Chipre, rival del Bayern Múnich en Champions?

El Pafos FC nació de manera oficial el 10 de junio de 2014 como resultado de la fusión entre dos clubes locales, el AEP Paphos y el AEK Kouklia, con el objetivo de consolidar una representación fuerte y sostenible del fútbol en la región suroeste de Chipre. En su temporada de debut (2014‑15), el equipo logró la promoción inmediata desde la Segunda División al finalizar como subcampeón, aunque sufrió un descenso al año siguiente antes de retornar nuevamente a la élite en 2016‑17.

A partir de ese momento, una nueva etapa comenzó con la llegada de inversores vinculados a Total Sports Investments en 2017, lo que permitió una profesionalización del club, modernización de las instalaciones, inversiones en su academia y un horizonte claro de crecimiento deportivo.

Publicidad

Publicidad

La trayectoria del club alcanzó un hito histórico en mayo de 2024 cuando consiguió su primer trofeo oficial, al conquistar la Copa de Chipre, venciendo en la final al Omonia por 3‑0, lo cual elevó su ambición continental.

Su progresión no se detuvo allí: en la temporada 2024‑25, Pafos FC se alzó con su primer título de liga en la Primera División de Chipre, lo que le abrió las puertas a su debut europeo —en la Europa Conference League alcanzó los octavos de final— y además logró avanzar por primera vez hacia las fases clasificatorias de la Champions League 2025‑26.