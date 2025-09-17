Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Champions League

Richard Ríos, en el centro de las críticas tras derrota del Benfica en la Champions League

El mediocampista colombiano, Richard Ríos, está en el ojo del huracán tras la derrota 3-2 del Benfica ante Qarabag de Azerbaiyán.

Por Michell Figueroa

Richard Ríos es blanco de críticas por parte de la prensa de Portugal tras la caída del Benfica en la Champions League. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)
© Getty ImagesRichard Ríos es blanco de críticas por parte de la prensa de Portugal tras la caída del Benfica en la Champions League. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

El mediocampista colombiano Richard Ríos es el centro de las críticas en Portugal tras la sorpresiva derrota del Benfica ante el Qarabag de Azerbaiyán en la primera fecha de la Champions League.

La prensa de Portugal puso en el ojo del huracán al futbolista colombiano que lleva un poco más de mes y medio en el equipo, tras su llegada desde Palmeiras.

Dura advertencia de Hernán Torres a la dirigencia de Millonarios tras la eliminación de la Copa BetPlay

ver también

Dura advertencia de Hernán Torres a la dirigencia de Millonarios tras la eliminación de la Copa BetPlay

A pesar de ir ganando 2-0, el equipo portugués se desplomó y cayó 3-2, un resultado que provocó fuertes cuestionamientos de la prensa.

Publicidad

Richard Ríos, cuestionado por la prensa de Portugal

El diario deportivo A Bola, uno de los más influyentes de Portugal, calificó el desempeño de Ríos con un 4 sobre 10, señalando que “simplemente pasa el balón” y que su rendimiento “está lejos del que llevó al Benfica a ficharlo”.

Richard Ríos con Benfica. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

Richard Ríos con Benfica. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

La dura evaluación sobre el colombiano deja ver que Ríos no ha llenado las expectativas, al menos de la prensa. El mediocampista llegó al Benfica tras brillar con Palmeiras en el Mundial de Clubes.

Publicidad

Justamente esa gran vitrina fue la entrada a las negociaciones para que Ríos diera el salto a Portugal.

Colombianos le aguaron la fiesta a Richard Ríos en la Champions

Paradójicamente, la derrota del Benfica fue en gran parte orquestada por otros dos colombianos.

Camilo Durán y Kevin Medina, jugadores del Qarabag, tuvieron una actuación destacada. Durán fue una figura clave, participando en dos de los tres goles de su equipo, incluyendo el tanto del empate, y fue descrito como “incisivo” por su habilidad para generar peligro.

La derrota, sellada en los minutos finales, deja a Richard Ríos en el ojo del huracán y al Benfica con la obligación de replantearse su estrategia en la máxima competición europea. Mientras la prensa critica a Ríos por su bajo rendimiento, los colombianos Durán y Medina se consolidan como las figuras inesperadas de la jornada.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Mientras Richard Ríos es oficializado en Benfica, otro colombiano firma con Sporting por 20 millones
Fútbol de Europa

Mientras Richard Ríos es oficializado en Benfica, otro colombiano firma con Sporting por 20 millones

James, en conversaciones para volver a un equipo grande de Europa
Fútbol de Europa

James, en conversaciones para volver a un equipo grande de Europa

Cristiano Ronaldo se va en llanto tras fallar el penal contra Eslovenia
Eurocopa 2024

Cristiano Ronaldo se va en llanto tras fallar el penal contra Eslovenia

El mensaje de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional y preocupa a los de Bucaramanga
Atlético Nacional

El mensaje de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional y preocupa a los de Bucaramanga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo