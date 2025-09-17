El mediocampista colombiano Richard Ríos es el centro de las críticas en Portugal tras la sorpresiva derrota del Benfica ante el Qarabag de Azerbaiyán en la primera fecha de la Champions League.

La prensa de Portugal puso en el ojo del huracán al futbolista colombiano que lleva un poco más de mes y medio en el equipo, tras su llegada desde Palmeiras.

A pesar de ir ganando 2-0, el equipo portugués se desplomó y cayó 3-2, un resultado que provocó fuertes cuestionamientos de la prensa.

Richard Ríos, cuestionado por la prensa de Portugal

El diario deportivo A Bola, uno de los más influyentes de Portugal, calificó el desempeño de Ríos con un 4 sobre 10, señalando que “simplemente pasa el balón” y que su rendimiento “está lejos del que llevó al Benfica a ficharlo”.

Richard Ríos con Benfica. (Foto: Gualter Fatia/Getty Images)

La dura evaluación sobre el colombiano deja ver que Ríos no ha llenado las expectativas, al menos de la prensa. El mediocampista llegó al Benfica tras brillar con Palmeiras en el Mundial de Clubes.

Justamente esa gran vitrina fue la entrada a las negociaciones para que Ríos diera el salto a Portugal.

Colombianos le aguaron la fiesta a Richard Ríos en la Champions

Paradójicamente, la derrota del Benfica fue en gran parte orquestada por otros dos colombianos.

Camilo Durán y Kevin Medina, jugadores del Qarabag, tuvieron una actuación destacada. Durán fue una figura clave, participando en dos de los tres goles de su equipo, incluyendo el tanto del empate, y fue descrito como “incisivo” por su habilidad para generar peligro.

La derrota, sellada en los minutos finales, deja a Richard Ríos en el ojo del huracán y al Benfica con la obligación de replantearse su estrategia en la máxima competición europea. Mientras la prensa critica a Ríos por su bajo rendimiento, los colombianos Durán y Medina se consolidan como las figuras inesperadas de la jornada.

