Richard Ríos manda mensaje a Jhon Durán tras el codazo que le dio el delantero colombiano

Estos dos se sacaron chispas. Richard Ríos y Jhon Duran se enfrentaron en la última fase antes de llegar a la fase de la liga de la Champions League 2025-26 y una de las jugadas más polémicas de la victoria de Benfica 1-0 contra Fenerbahce fue el codazo que el delantero le dio al volante colombiano. ¡Ya llegó un mensaje posterior al hecho!

Ríos se consolida como titular en Benfica y salió desde el once inicial para el partido contra Fenerbahce del 27 de agosto. Caso contrario pasa con Jhon Jáder Durán, quien luego ser ninguneado por parte de un directivo del equipo, inició en el banco de suplentes en el encuentro más importante que hasta ahora iban a disputar.

El tablero electrónico se levantó al minuto 20 del segundo tiempo, Durán entró por Mert Muldur y en una de las primeras acciones fue a disputar un balón aéreo con Richard Ríos. El volante de Benfica cabeceó la pelota y con el movimiento que llevaba del cuerpo golpeó la espalda de su compañero de la Selección Colombia.

¿Cómo reaccionó Jhon Durán? El delantero de Fenerbahce terminó dándole un codazo directo a la cara de Ríos que dejó al mediocampista tendido en el terreno de juego del Estádio da Luz. El atacante se acercó a ver cómo estaba su compatriota, pero, hasta donde mostró la transmisión de TV, no hubo un pedido de disculpas.

El mensaje de Ríos a Jhon Durán tras el codazo que recibió en Champions League

El codazo de Jhon Durán a Richard Ríos en Champions. (Foto: X / @ESPNColombia)

Lejos de entrar en algún tipo de polémica por el codazo que le dio, el primer mensaje que le envió Richard Ríos a Duran resaltó la clase de jugador que es el delantero, el tipo de equipo en el que está y lo difícil que fue marcarlo. “Creo que fue un partido muy físico. Sabemos que es un equipo fuerte, tienen jugadores importantes. Así que sabíamos que aquí (Portugal) sería igual. No solo yo llegue a ser importante, creo que todos en el equipo podían contribuir algo de alguna manera, y gracias a Dios pude hacerlo. Y como dije, hay que seguir trabajando”, sostuvo el volante colombiano tras lograr la clasificación a la fase de la liga de la Champions League.

¿Quién gana más dinero en su equipo, Richard Ríos o Jhon Durán?

El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia. Mientras Jhon Jáder Durán tiene un salario anual de €25 millones de euros en Fenerbahce, Ríos cobra €3 millones al año en Benfica. Esto quiere decir que Richard gana €23 millones de euros menos respecto a lo que recibe Durán.

