Titular de Bayern Múnich vs. Pafos en Champions League

El Bayern Múnich ya tiene definido su equipo titular para el compromiso frente al Pafos, en la fase de grupos de la Champions League este martes desde las 2:0 p.m. El conjunto ‘bávaro’ quiere mantener su racha positiva y encaminar la clasificación con una victoria ante un rival liviano.

Luis Díaz volverá a jugar desde el inicio, consolidándose como pieza fundamental en el esquema del entrenador. El colombiano será uno de los encargados de generar desequilibrio en el ataque, conectando con Harry Kane, el gran referente ofensivo del equipo alemán. Su presencia confirma la confianza que ha ganado desde que llegó a Múnich.

ver también Luis Díaz confiesa cuáles son sus dos mejores amigos en Bayern Múnich

ver también ¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich de Luis Díaz ante Pafos por Champions League?

Titular de Bayern Múnich con Luis Díaz vs. Pafos en Champions League

El once confirmado del Bayern Múnich será: Manuel Neuer en el arco; Boey, Upamecano, Tah y Guerreiro en la defensa; Joshua Kimmich y Bischof como volantes defensivos; Michael Olise, Jackson y Luis Díaz en la zona ofensiva; y Harry Kane como ‘9’. Una alineación que mezcla jerarquía, juventud y dinamismo en todas las líneas.

Publicidad

Publicidad

El Pafos, por su parte, llega con la ilusión de dar la sorpresa, aunque es consciente de la diferencia de planteles frente al múltiple campeón de Europa. Para los chipriotas será un duelo histórico, enfrentando a uno de los gigantes del fútbol mundial en el Allianz Arena.

Díaz afrontará esta cita como una nueva oportunidad de brillar en el torneo más importante de clubes. ‘Lucho’ sigue demostrando que su adaptación ha sido inmediata y que puede ser un jugador determinante en partidos internacionales, incluso contra rivales que no están entre la élite, pero que exigen concentración y contundencia.

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich ante Pafos por Champions League?

El compromiso entre Pafos y Bayern Múnich se podrá ver en Colombia por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney+ desde las 2:00 p.m. de este martes 30 de septiembre.

Publicidad