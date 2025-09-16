Bayern Múnich se prepara para el primer partido de esta temporada en la Champions League, esta vez con un toque especial, Luis Díaz, quien pasa un presente soñado en Alemania, estará en cancha. El extremo colombiano ha hecho goles en todos los partidos oficiales desde que llegó al club bávaro y se ha convertido en una de las figuras más determinantes de la Bundesliga.

Bayern recibe al Chelsea en el Allianz Arena este miércoles 17 de septiembre y el partido genera gran expectativa, no solo por el presente del colombiano, sino también porque enfrenta a otro club grande del Viejo Continente.

Titular de Bayern Múnich vs. Chelsea por Champions League ¿y Luis Díaz?

El partido, que se podrá desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en directo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, tendría a dos equipos con nóminas importantes y las ganas de sumar sus primeros tres puntos.

Titular de Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Guerreiro, Upamecano, Tah, Laimer

Volantes y extremos: Olise, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Luis Díaz

Delantero: Kane

Titular de Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurella, Chalobah, Adarabioyo, Malo Gusto

Volantes: Pedro Neto, Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Estevao

Delantero: Joao Pedro

