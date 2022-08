Nairo Quintana ha estado muy activo en los últimos días en los medios de comunicación, hablando de lo que será lo que resta de la temporada y la renovación con el Arkea Samsic para el año 2023.

El ciclista colombiano estuvo hablando con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, allí tiró un par de perlas, en donde le mandó un fuerte mensaje a las personas que dicen que ya está viejo.

"Dicen que me comienzan a salir canas, que no sirvo para ganar, les digo que este año en todas las carreras en las que he estado he terminado en los 10 primeros. No tengo miedo de seguir entrenando bien e intentar ganar y actuar muy bien, representar a mi país de la mejor manera", fueron las claras y contundentes palabras de Nairo a sus críticos.

El pedalista boyacense también reveló que ya está decido que seguirá en el Arkea en la próxima temporada, a pesar de que se le vinculó con equipo de renombre en el mundo ciclístico.

"Seguimos con Arkéa, es la mejor decisión. Vienen compañeros para apoyar el equipo. Estamos en negociación para hacer el nuevo contrato. Decían que el Astana, el UAE y otros que si el Movistar", reveló Quintana.

Aquí el video con las palabras de Nairo: