El pedalista colombiano aún no define en dónde correrá en el presente año.

Los meses y las competencias pasan y el ciclista Nairo Quintana nada que encuentra un equipo para la presente temporada ni las futuras, es por esto que mientras se disputa el Giro de Italia, muchos de sus seguidores lamentan no verlo en carrera, por lo que ruegan para que el colombiano logre encontrar una escuadra lo antes posible.

A comienzo del año 2023, se indicó que Nairo había sido vetado por parte de la Unión Ciclística Internacional (UCI), por lo que los equipos World Tour no se arriesgarían a contratarlo y así evitarse una posible sanción de cualquier tipo, pero en los últimos días, el exciclista y actual comentarista del canal ESPN, Víctor Hugo Peña, reveló en el podcast ‘El Leñero’, que al boyacense le habrían hecho una propuesta que rechazo.

"Un equipo importante, le ofreció a Nairo correr, porque dijo, ‘a nosotros no nos han prohibido fichar a Nairo, tenemos toda la libertad de ficharlo, lo preguntamos, la única condición es que Nairo, vienes aquí por lo menos este año, a trabajar para nuestro corredor’. Quiero preguntar la razón por la que Nairo no quiso ir", contó Peña.

En la charla, Víctor Hugo no quiso revelar el nombre del equipo que le hizo la propuesta a Quintana, pero dio a entender que era uno de los World Tour, pero el hecho de no ser el líder del equipo, no le habría gustado al histórico ciclista colombiano.