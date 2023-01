Luego de que Nairo Quintana fuera castigado en 2022 por la UCI tras dar positivo en el uso de la sustancia Tramadol, el pedalista boyacense entró en una lucha para demostrar su inocencia. Aunque acudió al TAS, este organismo ratificó la sanción que se le impuso y este fallo terminó de condenar al corredor. Desde entonces, hace parte de una "lista negra" que no le permite encontrar equipo para continuar compitiendo en la élite.

Palabras más, palabras menos, Nairo Quintana está vetado. Y el encargado de confirmar esta información fue el presidente del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), Roger Legeay. Esta organización, creada en 2007 con el simple objetivo de promover un ciclismo limpio, maneja unas reglas y filosofías muy claras con respecto a las sanciones por 'doping'. En entrevista con el diario El Tiempo, ratificó que para los equipos del 'World Tour' no hay "interés" en contar con los servicios del escarabajo.

"Fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS", Roger Legeay.

De forma contundente, el Presidente de la MPCC dejó claro que para el ciclismo internacional, Nairo Quintana no respetó por las reglas y los equipos que hacen parte de este movimiento cumplen unos principios de forma voluntaria, para propender por un ciclismo más justo: "Estas son las normas legales puestas en marcha, y, repito, han sido aceptadas por todos", sentenció.

Tras el 'doping' positivo del colombiano en el Tour de Francia 2022, el Arkea Samsic no solo lo retiró de la siguiente competencia (La Vuelta a España) sino que además decidió no renovarle el contrato para apartarlo de la escuadra en 2023. El equipo francés tuvo amparo en las normas y se acogió a la filosofía de la MPCC para tomar esta decisión de rescindir los servicios de Nairo: "Las regulaciones internas no son flexibles, están hechas para ser aplicadas, y los miembros asociados cumplen sus principios de manera voluntaria", concluyó.