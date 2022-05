El ciclista Fernando Gaviria es uno de los grandes protagonistas del show del sprint del Giro de Italia 2022. El pedalista paisa es uno de los llamados a estar en los metros finales peleando por victorias de etapa y ser parte de infartantes descenlaces, tal como pasó en la quinta etapa de la 'Corsa Rosa'.

Una prueba totalmente llana en la que Arnaud Demare y Fernando Gaviria fueron los protagonistas. Al final, el ciclista francés fue el ganador por pocos centímetros y el colombiano se tuvo que conformar con la segunda posición. Fue un sprint de locura donde la potencia final del europeo fue superior al 'Hijo del Viento'.

Tras pasar la meta, Fernando Gaviria no estuvo del todo complacido y se vio muy enfadado por perder el sprint con Arnaud Demare. Golpeó la bicicleta y en sus reacciones posteriores se le notó el enojo. Aún quedan más pruebas de velocidad donde el colombiano saldrá por el triunfo y así darle una alegría a Colombia.

"No teníamos a Richeze al final de la carrera, a un kilómetro se le ha salida la cadena y no pudimos hacer nada. La rabia es porque deseo ganar y estar tan cerca, sentir las piernas e intentar lucharlo y perder no me gusta. He hecho el estúpido al enojarme, pero bueno, aún faltan muchas etapas y lo seguiremos intentando", dijo Fernando Gaviria.