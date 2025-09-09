Así fue la épica narración de Mario Sábato a la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Gigante Egan Bernal, quien esperaba este momento de gloria y pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, pero lleno de protestas en las localidades por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria que vuelve a dejar el nombre del ciclismo colombiano en lo más alto. Mario Sábato, de los narradores más reconocidos de Sudamérica, no lo podía creer.

Egan Bernal volvió a ser protagonista luego de varios momentos complicados en su carrera. De la mano del Team Ineos, tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó muy fracturado en su cuerpo. Él mismo se puso el reto para volver a la alta competencia y ahora está teniendo los frutos de su esfuerzo.

Conquistó la etapa 16 y así se coronó con su tercer triunfo en el año, luego de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Por primera vez en su carrera, Egan Bernal logró la victoria en la máxima competencia en España, que cae de maravilla para seguir demostrando su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país. Sábato, en la pantalla de RCN, enloqueció por completo.

Publicidad

Publicidad

ver también Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

Cabe recordar que la etapa 16 tuvo un recorte significativo en su trayecto por situaciones ajenas al deporte. Las protestas se instalaron en el punto de meta del día y eso forzó a que la organización modificara el trazado y se recortó ocho kilómetros del recorrido. En ese momento, Egan Bernal estaba en fuga con el español Mikel Landa, a quien pudo ganarle en el sprint en el puerto de montaña, donde debía finalizar la fracción tras el anuncio.

La emocionante narración de Mario Sábato al triunfo de Egan Bernal

La situación fue ideal para que Mario Sábato enloqueciera con la narración de la victoria de Egan Bernal. El comentarista argentino no lo podía creer, recordó aquel accidente que frenó su carrera y expresó todo el cariño por el ciclista colombiano en su vuelta a lo más alto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La Vuelta a España está hecha para Colombia, donde los ‘Escarabajos’ pueden rendir y sorprender y Egan Bernal se une al club en este 2025. Ya se suman 39 triunfos de etapa de 23 ciclistas diferentes, desde Antonio Agudelo en 1985, hasta Egan en esta edición, pasando por algunas figuras como Rigoberto Urán, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, Nairo Quintana, Francisco Rodríguez, Miguel Ángel López, entre otros.