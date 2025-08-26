Clasificación general de la Vuelta a España tras la cuarta etapa con Egan Bernal en el Top 5

Egan Bernal y Santiago Buitrago siguen sorprendiendo en la Vuelta a España 2025. Los colombianos son protagonistas en la primera semana de competencia y no se despegan del Top 10 de la clasificación general, mientras se alistan para enfrentar la quinta etapa, donde el trabajo en equipo será fundamental. En la cuarta jornada, el pelotón internacional enfrentó el recorrido más largo de la prueba, que dejó al inglés Ben Turner como el ganador del día.

Publicidad

Publicidad

Una jornada sin contratiempos en el cruce de la frontera italo-francesa. Santiago Buitrago y Egan Bernal son los colombianos protagonistas en la última grande de la temporada y se prevé buenos movimientos en próximos días si se mantiene la regularidad. El ciclista bogotano sigue en el Top 10, mientras que Egan Bernal no baja del Top 5 de la clasificación general.

Pese al desgaste que significó el recorrido de 206 kilómetros entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), los ciclistas guardaron muchas energías para la contrarreloj por equipos, donde el Team Ineos de Egan Bernal parte como favorito a la victoria. Tras cuatro días, la carrera entrará a España y con 14 segundos de ventaja, el de Zipaquirá promete más sorpresas.

ver también Grave accidente de Rigoberto Urán: se rompió un hueso y será intervenido quirúrgicamente

La logística, el despliegue de las etapas, el cruce de frontera, la fracción más larga desde Italia hasta Francia y una contrarreloj por equipos ya de vuelta al país natal, en apenas cinco días de carrera, cargan con muchas críticas a la organización de La Vuelta, donde se expone más desgaste físico y una aceleración en el plan de trabajo y de descanso que podría tumbar a varios favoritos.

Publicidad

Publicidad

Clasificación general Vuelta a España tras la etapa 4

Y es que los ciclistas y sus respectivos equipos, más la prensa y todos los elementos adicionales, deberán avanzar más de 500 kilómetros hasta la Cataluña, lo que podría dañar muchos planes de trabajo. Se espera que Egan pueda mantener la regularidad, así como Santiago Buitrago, que hasta ahora se ven como las grandes sorpresas en el Top 10.

Egan Bernal durante la cuarta etapa de la Vuelta a España. GETTY.

Egan Bernal está a 14 segundos del francés David Gaudu del Groupama-FDJ, pero Jonas Vingegaard, considerado uno de los mejores ciclistas de la actualidad, es segundo con el mismo tiempo. El italiano Giulio Ciccone está a ocho segundos y aparece el hijo de Zipaquirá en la cuarta casilla. Buitrago, por su parte, está séptimo a 16″. Es fundamental no perder tiempo en la contrarreloj, para ir preparando lo que serán las pruebas de montaña.

Publicidad

Publicidad

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. David Gaudu Groupama – FDJ 15:45:50 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 3. Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:08 4. Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:14 7. Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:16 22. Harold Tejada XDS Astana Team “ 51. Sergio Higuita XDS Astana Team 1:24 60. Brandon Rivera INEOS Grenadiers 2:31 117. Esteban Chaves EF Education – EasyPost 11:39 119. Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 12:00

La etapa 5 será crucial para Egan. Ve serias opciones de avanzar en la general. Contrarreloj por equipos de 20 kilómetros en Figueres, Cataluña, cerca a la frontera con Andorra y Francia. Una jornada ideal para los especialistas contra el reloj. Cabe recordar que el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia se presentó en La Vuelta como el actual campeón nacional CRI, lo que lo coloca entre los favoritos para ganar posiciones.