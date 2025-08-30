Clasificación general de la Vuelta a España tras la octava etapa con Egan Bernal en el Top 10

Jasper Philipsen del Alpecin logró su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España 2025, al imponerse en el sprint final tras el recorrido entre Monzón Templario y Zaragoza, que tuvo un recorrido de 163.5 kilómetros. Fue una jornada plana, sin grandes contratiempos en la clasificación general, en la que el noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder. Egan Bernal sigue en el Top 10 a menos de 25 segundos de Jonas Vingegaard.

La jornada tuvo el protagonismo de una fuga que perduró con tres corredores por largos kilómetros. En los kilómetros finales el pelotón los cazó y todo se definió al sprint. Torstein Traeen, Jonas Vingegaard Joao Almeida, Egan Bernal y los demás favoritos se cuidaron muy bien de cualquier novedad o caída y cruzaron la meta en Zaragoza sin problemas.

Joan Bou (Caja Rural), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos BH) fueron los ciclistas que se dieron a la fuga, pero la velocidad del pelotón impidió que llegaran a la meta. Allí, en un fuerte sprint, Jasper Philipsen le pudo ganar el pulso al italiano Elia Viviani y Ethan Vernon (Israel Premier Tech). El compañero de Egan Bernal, Ben Turner, entró en la décima posición.

Egan Bernal y Ben Turner en la Vuelta a España. INEOS.

Clasificación general tras la octava etapa de la Vuelta a España

1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) – 25h 18′ 02”

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) – a 2′ 33”

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) – a 2′ 41”

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) – a 2′ 42”

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – a 2′ 47”

6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) – a 2′ 49”

7. Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 2′ 53”

8. Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 2′ 53”

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – a 2′ 55”

10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – a 2′ 58”

Así van los demás colombianos en la general de la Vuelta a España

20. Santiago Buitrago a 4 min 36 s

26. Harold Tejada a 8 min 32 s

45. Sergio Higuita a 22 min 15 s

52. Brandon Rivera a24 min 38 s

96. Esteban Chaves a 42 min 28 s

100. Juan Martínez a 43 min 12 s

