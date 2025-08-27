Clasificación general de la Vuelta a España tras la quinta etapa con Egan Bernal en el Top 10

Egan Bernal sigue sorprendiendo en la Vuelta a España 2025, pese a que en la quinta jornada perdió algo de tiempo y salió del cuarto lugar. Los colombianos tuvieron que enfrentar una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en la primera fracción en suelo español tras los recorridos por Italia y Francia.

Había expectativa total por el comportamiento del Team Ineos en la contrarreloj por equipos, con Egan Bernal en gran momento y siendo el actual campeón nacional CRI del país. Hubo escuadras más rápidas y el hijo de Zipaquirá bajó algunas posiciones en la clasificación general.

El ganador del día fue el UAE Team, equipo que tuvo excelente presentación, revelos y aerodinámica para quedar como el más rápido del día en Figueres. La escuadra árabe pudo destronar al Jumbo Visma con el impulso del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida, pero eso no fue suficiente para aguantar la avalancha en la clasificación general, donde Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder.

Pese al favoritismo del león de Dinamarca en la Vuelta a España, el buen trabajo del UAE Team contra el reloj, colocó a tres de sus ciclistas en el Top 5. Juan Ayuso quedó segundo, Joao Almeida tercero y Marc Soler es cuarto, a ocho segundos de Jonas Vingegaard. El quinto lugar fue para Giulio Ciccone del Lidl Trek a 9″.

Egan Bernal durante la CRE de la Vuelta a España. Foto: INEOS.

Clasificación general de la Vuelta a España con Egan en el Top 10

David Gaudu, quien era el líder antes de la quinta etapa, quedó sexto a 16 segundos, mismo tiempo de Matteo Jorgenson, escudero de Vingegaard en el Jumbo Visma. Jai Hindley y Giulio Pellizzati del Red Bull Bora quedaron a 20″ y Egan Bernal ocupa el décimo puesto a 22 segundos de Jonas.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 16H16’24” Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 8” Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 8” Marc Soler (UAE Team Emirates) a 8” Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 9” David Gaudu (Groupama FDJ) a 16” Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 16” Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 20” Giulio Pellizzati (Red Bull Bora Hansgrohe) a 20” Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 22”

Clasificación de los equipos – Etapa 5

UAE Team Emirates: 25M y 26″ Visma Lease a Bike: a 7″ Lidl – Trek: 9″ Red Bull – Bora – hansgrohe: 12″ Ineos Grenadiers: 16″ Movistar Team: 17″

Los colombianos en la general tras la etapa 5

Santiago Buitrago a 39 segundos Harold Tejada a 1 min 43 s Sergio Higuita a 2 min 51 s Brandon Rivera a 4 min 29 s Esteban Chaves a 12 min 10 s Juan Guillermo Martínez a 12 min 47 s

Así será la sexta etapa de la Vuelta a España

Primera prueba de alta montaña y los favoritos mostrarán sus cualidades, en una batalla que se prevé será a fuego total, con Egan Bernal y Santiago Buitrago como grandes cartas de Colombia, aunque Esteban Chaves podría sorprender en los ascensos. La etapa tendrá llegada en alto, sobre un puerto de primera categoría, ideal para ir descartando favoritos en la general.

Altimetría de la sexta etapa de la Vuelta a España. Oficial Vuelta a España.

Jonas Vingegaard le medirá el aceite a los agresivos Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler del UAE Team y lo que pueda hacer su escudero Matteo Jorgenson. La ascensión a Pal es una rompe piernas que deberá manejarse de gran forma, teniendo en cuenta que quedarán dos semanas más de competencia. Más que perfilar al posible ganador, arrasará con algunos candidatos. Son 170 kilómetros, con inicio en Olot (Cataluña) y finalizará en ascenso a Andorra.