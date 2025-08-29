Clasificación general de la Vuelta a España tras la séptima etapa con Egan Bernal en el Top 10

Egan Bernal sigue sorprendiendo en la Vuelta a España 2025. En la séptima etapa recuperó lo perdido en la jornada anterior y ahora volvió al Top 10, en una presentación en la montaña. El ciclista de Zipaquirá tiene entre ojos a Jonas Vingegaard y mantiene la ventaja de menos de 25 segundos.

Siete etapas de maravilla para Egan Bernal, que le han sentado muy bien y le han probado físicamente en esta edición de la Vuelta a España. No ha perdido tiempo considerable, se movió tácticamente en la primera prueba de alta montaña, salió ileso en la contrarreloj por equipos y ahora no le pierde la pisada a Vingegaard.

La séptima etapa tuvo sus porciones de montaña para probar piernas entre los favoritos. Cuatro puertos puntuables que tuvo otra llegada en alto, luego de la salida desde Andorra hasta la estación invernal de Cerler, en Huesca, otra vez en suelo español. Egan Bernal pasó el corte y escaló de la undécima casilla hasta la novena, entrando al Top 10 y quedando a 22 segundos de Jonas Vingegaard, quien ahora es segundo en la clasificación general.

El ganador del día fue el español Juan Ayuso y otra vez el UAE Team se lleva la victoria de etapa, luego del triunfo en la contrarreloj por equipos, el australiano Jay Vine en la sexta fracción y ahora guía a la primera victoria española en esta edición 2025. El noruego Torstein Traeen del Team Bahrain Victorious sigue como el número uno.

Clasificación general tras la etapa 7 de la Vuelta a España

Torstein Træen (Bahrain Victorious) – 25h 18′ 02” Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) – a 2′ 33” Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) – a 2′ 41” Giulio Ciccone (Lidl Trek) – a 2′ 42” Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) – a 2′ 47” Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) – a 2′ 49” Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 2′ 53” Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 2′ 53” Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – a 2′ 55” Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – a 2′ 58”

Así van los demás colombianos en la Vuelta a España 2025

Otro colombiano destacado fue el huilense Harold Tejada del Astana Team, quien finalizó en la cuarta posición de la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. No se descarta más protagonismo de Santiago Buitrago, Sergio Higuita o Esteban Chaves, que podrían sorprender con victorias.

20. Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | a 4 minutos y 36 segundos

27. Harold Tejada | Astana Team | a 8 minutos y 32 segundos

48. Sergio Higuita | Astana Team | a 21 minutos y 55 segundos

53. Brandon Rivera | Ineos Grenadiers | a 24 minutos y 18 segundos

79 Esteban Chaves | EF Education Easy Post | a 14 min 51 segundos

84. Juan Martínez m.t.

