Clasificación general de la Vuelta a España tras la sexta etapa: Así van Egan Bernal y Santiago Buitrago

Se vivió el primer sorbo de alta montaña en la Vuelta a España y Egan Bernal promete pelea en el camino a Madrid. Lejos de descolgarse en el premio de primera categoría por Andorra, el ciclista colombiano aceleró, se midió con los demás favoritos, se miraron las caras, algunas escaramuzas, defensas, pero no se hicieron daño y salieron ilesos.

Hay que tener en cuenta que es la primera prueba de montaña y esta etapa, en vez de asegurar a algún ganador, fue descartando a algunos otros con perdidas de tiempo y consecuencias físicas. Los ojos de Colombia se mantienen en Egan Bernal, quien le promete pelea a Jonas Vingegaard en los ascensos españoles.

Pese a que el tiempo en la clasificación general se ve largo tras la sexta etapa, lo cierto es que Egan Bernal mantiene los mismos 22 segundos de diferencia ante Jonas Vingegaard, que es el rival a batir. El hijo de Zipaquirá salió del Top 10 de la clasificación general y ahora se ubica undécimo a 2 minutos y 55 segundos del nuevo líder, el noruego Torstein Traeen del Team Bahrain Victorious.

Este comportamiento de Egan Bernal mantiene la ilusión, más allá de que saliera del Top 10, pues se ve en gran nivel y parece que dará pelea en próximas pruebas de montaña. El ganador en Andorra, el australiano Jay Vine, ascendió en solitario y volvió a colocar a UAE Team en lo más alto luego de la victoria en la contrarreloj por equipos en Figueres, destronando al Jumbo Visma de Vingegaard.

Clasificación general de la sexta etapa de la Vuelta a España

Torstein Træen | Bahrain Victorious | 20:25:46 Bruno Armirail | Decathlon | a 31″ Lorenzo Fortunato | Astana | a 1′ 01″ Louis Vervaeke | Soudal | a 1′ 58″ Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | a 2′ 33″ Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 2′ 41″ Giulio Ciccone | Lidl Trek | a 2′ 42″ Matteo Jorgenson | Visma Lease a Bike | a 2′ 49″ Jai Hindley | Red Bull Bora | a 2′ 53″ Giulio Pellizzari | Red Bull Bora | a 2′ 53″ Egan Bernal | Team Ineos | a 2′ 55″

