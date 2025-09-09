Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

Brillante Egan Bernal, quien esperaba este momento de gloria y pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, pero lleno de protestas en las localidades por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria que vuelve a dejar el nombre del ciclismo colombiano en lo más alto.

Y es que Egan Bernal vuelve a ser protagonista luego de varios momentos duros en su carrera. De la mano del Team Ineos, tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó duramente fracturado en su cuerpo. Él mismo se puso el reto para volver a la alta competencia y ahora está teniendo los frutos de su esfuerzo.

Al final, conquistó la etapa 16 y así se coronó con su tercer triunfo en el año, luego de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Por primera vez en su carrera, Egan Bernal logra la victoria en la máxima competencia en España. Le cae de maravilla para seguir demostrando su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país.

Cabe recordar que la etapa 16 tuvo un recorte significativo en su trayecto por situaciones ajenas al deporte. Las protestas se instalaron en el punto de meta del día y eso forzó a que la organización modificara el trazado y se recortó 8 kilómetros. En ese momento, Egan Bernal estaba en fuga con el español Mikel Landa, a quien pudo ganarle el puerto de montaña, donde debía finalizar la fracción tras al anuncio.

Egan Bernal se une al club de los ‘Escarabajos’ en la Vuelta a España

Egan Bernal durante la etapa 16 de la Vuelta a España. Foto: Ineos.

Esta es competencia hecha para Colombia, donde los ‘Escarabajos’ pueden rendir y sorprender y Egan Bernal se une al club en este 2025. Ya se suman 39 triunfos de etapa de 23 ciclistas diferentes, desde Antonio Agudelo en 1985, hasta Egan en esta edición, pasando por algunas figuras como Rigoberto Urán, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, Nairo Quintana, Francisco Rodríguez, Miguel Ángel López, entre otros.

Los máximos ganadores de etapa son ‘Pacho’ Rodríguez, Félix Cárdenas, Santiago Botero y Miguel Ángel López con tres cada uno. Siguen Luis Herrera, Fabio Parra, Alberto Camargo, Oliverio Rincón, Esteban Chaves, Juan Sebastián Molano y Nairo Quintana con dos. Luego, aparecen 13 con los mencionados Urán, Egan y Peña a la cabeza, Sergio Higuita, Martín Farfán, entre otros, con una.

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

Egan Bernal (Ineos) Mikel Landa M.T. Brieuc Rolland +7” Nico Denz +1’02” Clément Braz Afonso +1’02”

Clasificación general – Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 61:16:35 Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 48″ Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′38″ Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′10″ Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′21″ Felix Gall (Decathlon AG2R), a 4′24″ Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 4′53″ Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 5′46″ Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 6′33″ Junior Lecerf (Soudal-Quickstep), a 8′04″

…