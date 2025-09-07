Es tendencia:
Egan Bernal y Santiago Buitrago, protagonistas en la etapa 15 de la Vuelta a España

La ilusión estuvo hasta el final, pero ocuparon el cuarto y sexto lugar de una etapa complicada en la Vuelta a España.

Por Jhobirson Molina

Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas este domingo en la etapa 15 de la Vuelta a España que contó con un recorrido de 167 kilómetros donde ciclistas del pelotón enfrentaron una etapa con menor gradiente de altitud, lo que favoreció una fuga numerosa de más de 40 corredores.

Entre los que más se destacaron fueron los dos colombianos Egan Bernal y Santiago Buitrago que llegaron en el top 10 de la fracción. La ilusión estuvo hasta el final, pero ocuparon el cuarto y sexto lugar.

Y es que a falta de 33 kilómetros para llegar a la meta, los pedalistas colombianos encabezaron un ataque que tomó por sorpresa al pelotón. Ambos estuvieron muy cerca, pero se vieron superados por Pedersen, que sumó una nueva victoria en su palmarés.

En cuanto a la clasificación general, no hubo cambios significativos: Jonas Vingegaard (Team Visma) se mantiene como sólido líder, mientras que los colombianos siguen 14 (Egan Bernal) y 19 (Santiago Buitrago).

Clasificación de etapa 15

Clasificación general de la Vuelta a España

jhobirson molina
Jhobirson Molina
