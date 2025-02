El Joven Maravilla Egan Bernal es el nuevo campeón colombiano de contrarreloj! 1er triunfo después de su terrible accidente hace 3 años! Felicitaciones también para Diana Peñuela, bicampeona en damas, y Samuel Florez y Natalia Garzón, vencedores en Sub 23! #CiclismoxRCN

Para la prueba élite masculina fueron 42 kilómetros de recorrido, mientras que las damas recorrieron 35 km, misma distancia de los hombres sub 23. Las calles de Bucaramanga fueron testigos de cómo el hijo de Zipaquirá arrasó ante los demás favoritos al título.

