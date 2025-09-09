El momento exacto en el que Egan Bernal destruyó a Mikel Landa para ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Egan Bernal esperaba este momento de gloria y por fin pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El hijo de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, que tuvo protestas en las localidades por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria para el colombiano, que vuelve a dejar el nombre del ciclismo del país en lo más alto.

Y es que Egan Bernal vuelve a ser protagonista luego de varios momentos duros para su carrera. De la mano del Team Ineos, tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó duramente fracturado en su cuerpo. Él mismo se puso el reto de volver a la alta competencia y tras intentarlo una y otra vez, está obteniendo los frutos de su esfuerzo.

Al final, Egan conquistó la etapa 16 y así se coronó con su tercer triunfo en el año, luego de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Por primera vez en su carrera, Bernal alcanzó la victoria en la máxima competencia del ciclismo español. Esta victoria le cae de maravilla para seguir demostrando todo su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país.

Cabe recordar que la etapa 16 tuvo un recorte significativo en su trayecto por situaciones ajenas al deporte. Las protestas se instalaron en el punto de meta inicial y eso forzó a que la organización modificara el trazado y se recortó 8 kilómetros del recorrido. En ese momento, Egan estaba en fuga con el español Mikel Landa, a quien pudo ganarle el pulso en el puerto de montaña, donde finalizó la fracción tras al anuncio.

Egan Bernal y Mikel Landa en plena definición en la etapa 16 de la Vuelta a España. INEOS.

Así fue la victoria de Egan Bernal en el sprint con Mikel Landa

Egan Bernal pudo reubicarse de gran forma tras el anuncio y dejó a Mikel Landa por delante para lanzar el ataque mientras el español esperaba la embestida del colombiano. El ciclista de Zipaquirá, a metros del puerto de montaña, aceleró y dejó sin opciones al excompañero de Nairo Quintana en el Movistar Team.

Dio en el blanco en el momento exacto para dejar sin opciones a Landa y hacer inútil su esfuerzo. De esta manera, Egan conquistó su primer triunfo de etapa en La Vuelta y ahora desea volver al Top 10 y seguir con el protagonismo en las pruebas de montaña.