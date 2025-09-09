Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Vuelta a España

El momento exacto en el que Egan Bernal destruyó a Mikel Landa para ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Imperdible definición en la etapa 16 de la Vuelta a España que dejó a Egan Bernal como ganador. ¡Video!

Por William Perilla Gamboa

El sprint de la etapa 16 con Egan Bernal y Mikel Landa.
El sprint de la etapa 16 con Egan Bernal y Mikel Landa.

Egan Bernal esperaba este momento de gloria y por fin pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El hijo de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, que tuvo protestas en las localidades por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria para el colombiano, que vuelve a dejar el nombre del ciclismo del país en lo más alto.

Y es que Egan Bernal vuelve a ser protagonista luego de varios momentos duros para su carrera. De la mano del Team Ineos, tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó duramente fracturado en su cuerpo. Él mismo se puso el reto de volver a la alta competencia y tras intentarlo una y otra vez, está obteniendo los frutos de su esfuerzo.

Al final, Egan conquistó la etapa 16 y así se coronó con su tercer triunfo en el año, luego de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Por primera vez en su carrera, Bernal alcanzó la victoria en la máxima competencia del ciclismo español. Esta victoria le cae de maravilla para seguir demostrando todo su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país.

Publicidad
Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

ver también

Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

Cabe recordar que la etapa 16 tuvo un recorte significativo en su trayecto por situaciones ajenas al deporte. Las protestas se instalaron en el punto de meta inicial y eso forzó a que la organización modificara el trazado y se recortó 8 kilómetros del recorrido. En ese momento, Egan estaba en fuga con el español Mikel Landa, a quien pudo ganarle el pulso en el puerto de montaña, donde finalizó la fracción tras al anuncio.

Egan Bernal y Mikel Landa en plena definición en la etapa 16 de la Vuelta a España. INEOS.

Egan Bernal y Mikel Landa en plena definición en la etapa 16 de la Vuelta a España. INEOS.

Así fue la victoria de Egan Bernal en el sprint con Mikel Landa

Egan Bernal pudo reubicarse de gran forma tras el anuncio y dejó a Mikel Landa por delante para lanzar el ataque mientras el español esperaba la embestida del colombiano. El ciclista de Zipaquirá, a metros del puerto de montaña, aceleró y dejó sin opciones al excompañero de Nairo Quintana en el Movistar Team.

Publicidad
Tweet placeholder

Dio en el blanco en el momento exacto para dejar sin opciones a Landa y hacer inútil su esfuerzo. De esta manera, Egan conquistó su primer triunfo de etapa en La Vuelta y ahora desea volver al Top 10 y seguir con el protagonismo en las pruebas de montaña.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
Lee también
Mientras Egan gana 2.3 millones en Ineos, este es el salario de Vingegaard en el Visma
Ciclismo

Mientras Egan gana 2.3 millones en Ineos, este es el salario de Vingegaard en el Visma

La épica narración de Sábato a la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España
Ciclismo

La épica narración de Sábato a la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Egan se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16
Ciclismo

Egan se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

Tulio le mandó fuerte mensaje a la hinchada que no fue al clásico: "Nos abandonaron"
América de Cali

Tulio le mandó fuerte mensaje a la hinchada que no fue al clásico: "Nos abandonaron"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo