Team Ineos definió el calendario de Egan Bernal y de manera temporal, no aparece el Tour de Francia, pero sí estaría en el Giro de Italia y la Vuelta de España.

Fueron 42 kilómetros de recorrido por las calles de Bucaramanga, mientras que las damas recorrieron 35 km, misma distancia de los hombres sub 23. La capital de Santander fue testigo de cómo el hijo de Zipaquirá arrasó ante los demás favoritos al título.

Por si fuera poco, Egan Bernal redondeó su bien momento en los Campeonatos Nacionales de Ruta que se realizaron en Bucaramanga, comenzando febrero. El ciclista se impuso en sus dos especialidades. Todo comenzó con la prueba contrarreloj élite masculina, donde no tuvo rival y se quedó con la medalla de oro.

Cabe recordar que el récord no es oficial, ya que el registro de competencia lo tiene Israel Corredor, quien en 1986 marcó 14 minutos y 2 segundos en una contrarreloj individual.

Su impresionante tiempo generó múltiples reacciones en el mundo del ciclismo colombiano y los aficionados no paran de augurar mejores cosas en el 2025. El tiempo de Egan Bernal es cinco segundos más rápido que el establecido en el 2021 por Javier Jamaica en la aplicación Strava.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.