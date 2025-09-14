El ciclista colombiano Egan Bernal finalizó su participación en la Vuelta a España 2025 con un balance agridulce, pero con el destacado logro de haber vuelto a levantar los brazos en una gran vuelta.

El ciclista del INEOS Grenadiers se ubicó en la posición 17 de la clasificación general, a 46 minutos y 26 segundos del campeón virtual, Jonas Vingegaard.

ver también La grave acción de Egan Bernal que le provocó una fuerte sanción en la Vuelta a España

A pesar de no haber competido por el título, la actuación de Bernal fue notable, especialmente en una de las jornadas más importantes del certamen.

Publicidad

Publicidad

El ciclista de Zipaquirá se impuso en la etapa 16, una victoria que puso fin a una sequía de cuatro años sin triunfos de etapa en una de las tres grandes vueltas del ciclismo.

Pese a los destellos de Egan en la competencia, una grave sanción empañó su presentación antes de terminar la competencia. En la vuelta 20 el ciclista colombiano cometió una falta al reglamento que llevó a una multa económica.

Egan Bernal tuvo una participación agridulce en la Vuelta a España. (Foto: Ineos)

Publicidad

Publicidad

Así quedaron Egan Bernal y otros colombianos en la clasificación general

En una caótica final, que obligó la suspensión de la competencia 56 kilómetros antes de la meta, los colombianos terminaron ocupando del puesto 12 en adelante en la clasificación general.

Despavoridos, los competidores tuvieron que bajarse de sus bicicletas por las alteraciones del orden público en las calles madrileñas. Escoltados huyeron a los hoteles y se dio por finalizada la competencia.

El podio quedó así:

1. Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike – 72h53’57”

2. Joao Almeida, del UAE Team Emirates a 1’16”

3. Thomas Pidcock del Q36.5 Pro Cycling Team a 3’11”

4. Jai Hindley, de Red Bull Bora Hansgrohe a 3’41”

5. Matthew Riccitello, de Israel Premier Tech a 5’55”

Más abajo, desde el puesto 12, están los colombianos que participaron en la competencia.

12. Tejada Harold, del XDS Astana Team a 21’31”

15. Buitrago Santiago, de Bahrain – Victorious a 45’38”

17. Bernal Egan, de INEOS Grenadiers a 46’26”