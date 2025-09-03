La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 estuvo llena de tensión y al final no tuvo ganador por insólita razón. Lo que comenzó como una jornada clave en la montaña, se convirtió en un momento polémico por los disturbios que impidieron la llegada de los ciclistas. La seguridad de los corredores estuvo en riesgo y la organización tuvo que tomar una decisión drástica.

Todo pasó por protestas convocadas por colectivos en apoyo a Palestina, que buscaban visibilizar su mensaje y manifestar rechazo al equipo Israel-Premier Tech. Con pancartas y bloqueos en la vía, los manifestantes interrumpieron el desarrollo de la competencia, obligando a detener al pelotón en los últimos kilómetros.

Insólita razón por la que no hubo ganador en la etapa 11 de la Vuelta a España

Los comisarios de carrera optaron por una medida inusual, cancelar el final. No hubo sprint ni ganador de etapa, aunque sí se tomaron los tiempos para la clasificación general. Fue la única forma de garantizar la integridad de los ciclistas en medio de la tensión que se vivía en la carretera.

La Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) emitió un comunicado en el que reconoció el derecho a la protesta, pero criticó con dureza que se ponga en riesgo la vida de los deportistas.

Figuras como Mark Cavendish también se pronunciaron pidiendo respeto y distancia. “No se acerquen, no empujen, no interfieran”, expresó la leyenda británica, consciente de los riesgos que supone la mezcla de fanatismo, protestas y alta velocidad en una competencia de este nivel.

No es la primera vez que ocurre en esta edición. En la quinta etapa, el Israel-Premier Tech ya había sido afectado por bloqueos en plena contrarreloj. Con lo sucedido en Bilbao, la Vuelta se enfrenta a un reto mayor, garantizar que el espectáculo deportivo no siga viéndose empañado por disturbios que ponen en juego tanto la seguridad como la esencia de la carrera.