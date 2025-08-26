La advertencia de Egan Bernal que pone contra las cuerdas a Jonas Vingegaard: “Vamos a ver”

Egan Bernal sigue sorprendiendo en la Vuelta a España 2025 y se toma confianza para las pruebas de montaña que se aproximan. El hijo de Zipaquirá es la máxima carta del país en una competencia que le cae muy bien a los ‘Escarabajos’. Esta carrera ya la ganaron Luis Herrera en 1987 y Nairo Quintana en el 2016. Egan, tras el Tour de Francia y el Giro de Italia, va por la trilogía del World Tour para aumentar su historia en el deporte colombiano.

El mismo Bernal se encarga de despertar la llama de la ilusión en un país que lo vio en lo más alto en París y Milán. Ahora, anhela dar el golpe en La Vuelta, en una tarea que se ve difícil, pero que puede garantizar su renacer definitivo en el ciclismo de alto rendimiento luego del duro accidente que le fracturó gran parte del cuerpo. Ya lo intentó en el Giro 2025, donde quedó en el Top 10 en la general.

Ahora, el Top 5 es una completa realidad y puede ser factible el próximo 21 de septiembre en Madrid. Egan es cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España, a 14 segundos del primero, el francés David Gaudu. Los ojos están puestos en el espectáculo que tiene garantizado el danés Jonas Vingegaard en la montaña. Por ahora, es segundo con el mismo tiempo de Gaudu.

Tras la cuarta etapa, que finalizó en zona francesa antes de entrar a España, Egan Bernal habló en la prensa sobre Jonas y lejos de elogiarlo, ya lo ve a los ojos y prefiere esperar la competencia en la montaña, medirse con sus cualidades y luego dar el veredicto definitivo. Egan está motivado con lo que pueda hacer en las zonas montañosas del país ibérico que grandes triunfos le han dado al país en la historia (dos títulos, cinco podios y 38 etapas).

Egan Bernal durante la cuarta etapa de la Vuelta a España. GETTY.

¿Qué dijo Egan Bernal de Jonas Vingegaard?

El periodista le hizo varias preguntas a Egan Bernal en la meta en Voiron (Francia). Allí, se le consultó sobre la primera prueba de montaña en Andorra (jueves), pero se guardó y más bien mostró que su mentalidad primeramente está en la contrarreloj por equipos de camino por Figueres, en Cataluña, la primera jornada en suelo español. Asimismo, habló del sprint de su compañero Ben Turner en la etapa 4.

“Veníamos pensando todo el día en la crono de mañana, obviamente Ben quería hacer el esprint y ganó, pero en general todos queremos guardar para mañana para crono”, dijo Egan, quien parte como favorito con el Team Ineos y lo más probable es que descuente tiempo en el trayecto de 20 kilómetros.

Luego, hizo referencia a Vingegaard. El periodista le consultó si el león danés era realmente imbatible. Lejos de decir que sí o lanzar elogios, dio la vuelta y ahora lo mira a los ojos, prometiendo pelea en las montañas españolas. “No sé, vamos a ver”, respondió.

La etapa 5 será una contrarreloj por equipos de 20 kilómetros en Figueres, Cataluña, cerca a la frontera con Andorra y Francia. Cabe recordar que el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia se presentó en La Vuelta como el actual campeón nacional CRI, lo que lo coloca entre los favoritos para ganar posiciones o descontar tiempo.

