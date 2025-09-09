La emocionante narración de ‘Goga’ a la victoria de Egan Bernal en la Vuelta a España

Egan Bernal volvió a lo más alto. El campeón del Tour de Francia y Giro de Italia esperaba este momento de gloria y por fin pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El hijo de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, pero lleno de protestas en las localidades por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria que vuelve a dejar el nombre del ciclismo colombiano en lo más alto. Georgina Ruiz (Goga), de las narradoras más reconocidas de Latinoamérica, no lo podía creer.

La emoción no es para menos. Egan Bernal volvió a ser protagonista luego de varios momentos complicados en su carrera. De la mano del Team Ineos, tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó muy fracturado en su cuerpo. Él mismo se puso el reto para volver a la alta competencia y ahora está teniendo los frutos de su esfuerzo. Sueño cumplido y gran ejemplo de superación en Colombia.

Conquistó la etapa 16 y así se coronó con su tercer triunfo en el año, luego de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Por si fuera poco, Egan logró la victoria en la máxima competencia en España, que cae de maravilla para seguir demostrando su potencial y que todavía puede dar muchas alegrías al país. Goga, en la pantalla de Caracol Televisión, enloqueció por completo.

Cabe recordar que la etapa 16 tuvo un recorte significativo en su trayecto por situaciones ajenas al deporte. Las protestas se instalaron en el punto de meta del día y eso forzó a que la organización modificara el trazado y se recortó ocho kilómetros del recorrido. En ese momento, Egan Bernal estaba en fuga con el español Mikel Landa, a quien pudo ganarle en el sprint en el puerto de montaña, donde debía finalizar la fracción tras el anuncio.

La emocionante narración de Goga al triunfo de Egan Bernal

La situación fue ideal para que Georgina Ruiz colocara su sello en esta épica victoria de Egan en la Vuelta a España. La narradora mexicana no lo podía creer, exaltó a Colombia en el triunfo de Egan y expresó todo el cariño por el ciclista colombiano en su vuelta a lo más alto.

“Egan Bernal desde atrás, buscando la línea, Colombia por una victoria de etapa. Egan le está dando a Colombia la victoria de etapa. Mikel se quedó con los ojos cuadrados, no supo dónde estaba realmente la línea, pero Colombia se ha ganado la victoria parcial en esta etapa”, exclamó en la transmisión de Caracol TV.

La Vuelta a España está hecha para los ‘Escarabajos’. Egan Bernal se une al club en este 2025. Ya se suman 39 triunfos de etapa de 23 ciclistas diferentes, desde Antonio Agudelo en 1985, hasta Egan en esta edición, pasando por figuras como Rigoberto Urán, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, Nairo Quintana, Francisco Rodríguez, Miguel Ángel López, entre otros.