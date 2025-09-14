El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo Ineos Grenadiers, culminará su participación en la Vuelta a España 2025 con una importante sanción. El motivo del castigo es una acción que cometió en la etapa 20 de la competencia.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) impuso la multa debido a una maniobra prohibida conocida como “bidón pegado”, en la que el pedalista recibió una hidratación de manera irregular.

ver también Néstor Lorenzo no renovó con la Selección Colombia: así lo reveló Ramón Jesurún

De acuerdo con la información que se conoció, Egan Bernal culminará la Vuelta a España con una sanción económica de 200 francos suizos, equivalentes a casi un millón de pesos colombianos, por la infracción.

Publicidad

Publicidad

Qué hizo Egan Bernal para que lo sancionaran

La acción que cometió Egan consiste en usar la presión del recipiente y del coche del equipo para generar un impulso adicional, lo que le da al ciclista una ventaja indebida.

Egan Bernal durante la Vuelta a España.

De acuerdo con la explicación que entregaron sobre lo ocurrido, el carro del equipo Ineos Grenadiers se aproximó al ciclista y, en el instante de la entrega, “ambas partes ejercieron presión sobre el recipiente para generar un impulso adicional”.

Publicidad

Publicidad

Aunque la sanción no afectó su posición en la clasificación general, el incidente generó un debate sobre el “fair play” y la imagen del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

A pesar de este suceso, el ciclismo colombiano tuvo otros destacados en la Vuelta, con Harold Tejada y Santiago Buitrago terminando en las posiciones 12 y 15, respectivamente. La etapa 20 fue ganada por el danés Jonas Vingegaard, quien se aseguró el título virtual de la Vuelta a España. La última etapa será un recorrido plano para que los velocistas tengan su oportunidad de lucirse y para la consagración definitiva de Vingegaard como campeón.