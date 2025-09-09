¿Ínfimo premio para Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Tras una demostración de fuerza y estrategia, el ciclista colombiano Egan Bernal se hizo con la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España, una hazaña que no solo le otorga un nuevo triunfo en su carrera, sino también un significativo premio económico.

Esta etapa, que se corrió el martes 9 de septiembre, estuvo marcada por un suceso inusual que provocó cambios en la logística. Las protestas pro Palestinas antes de la línea de meta llevó a que la competencia terminará ocho kilómetros antes de lo planeado.

Según la información de la organización del evento, Bernal se hará acreedor a una suma de once mil euros por su destacada actuación.

Sin embargo, es una práctica común en el ciclismo que estos premios individuales sean compartidos entre los miembros del equipo, reconociendo el esfuerzo colectivo que lleva a la victoria.

Adicionalmente, el equipo de Bernal, el Ineos Grenadiers, también fue premiado con un incentivo extra de cuatrocientos euros por el triunfo de su corredor. Este dinero se suma a los ingresos del equipo y refuerza la importancia de la victoria para toda la escuadra.

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

Egan Bernal (Ineos) Mikel Landa M.T. Brieuc Rolland +7” Nico Denz +1’02” Clément Braz Afonso +1’02”

Es de resaltar que por primera vez en su carrera, Egan Bernal logra la victoria en la máxima competencia en España. Le cae de maravilla para seguir demostrando su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país.