Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Ciclismo

¿Ínfimo premio para Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Egan Bernal y su equipo recibirán dos importantes premios económicos luego de que el colombiano se coronara ganador de la etapa 16 en una de las competencias de ciclismo más importantes.

Por Michell Figueroa

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España y con eso un importante premio económico.
© INEOSEgan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España y con eso un importante premio económico.

Tras una demostración de fuerza y estrategia, el ciclista colombiano Egan Bernal se hizo con la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España, una hazaña que no solo le otorga un nuevo triunfo en su carrera, sino también un significativo premio económico.

Esta etapa, que se corrió el martes 9 de septiembre, estuvo marcada por un suceso inusual que provocó cambios en la logística. Las protestas pro Palestinas antes de la línea de meta llevó a que la competencia terminará ocho kilómetros antes de lo planeado.

Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

ver también

Egan Bernal se luce en la Vuelta a España y gana la etapa 16

Según la información de la organización del evento, Bernal se hará acreedor a una suma de once mil euros por su destacada actuación.

Publicidad

Sin embargo, es una práctica común en el ciclismo que estos premios individuales sean compartidos entre los miembros del equipo, reconociendo el esfuerzo colectivo que lleva a la victoria.

Egan Bernal durante la sexta etapa de la Vuelta a España.

Egan Bernal obtuvo un gran logro en su carrera al coronarse campeón de una etapa en la Vuelta a España.

Adicionalmente, el equipo de Bernal, el Ineos Grenadiers, también fue premiado con un incentivo extra de cuatrocientos euros por el triunfo de su corredor. Este dinero se suma a los ingresos del equipo y refuerza la importancia de la victoria para toda la escuadra.

Publicidad

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

  1. Egan Bernal (Ineos)
  2. Mikel Landa M.T.
  3. Brieuc Rolland +7”
  4. Nico Denz +1’02”
  5. Clément Braz Afonso +1’02”

Es de resaltar que por primera vez en su carrera, Egan Bernal logra la victoria en la máxima competencia en España. Le cae de maravilla para seguir demostrando su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Mientras Egan gana 2.5 millones, esto cobra el campeón del Giro 2025
Ciclismo

Mientras Egan gana 2.5 millones, esto cobra el campeón del Giro 2025

Egan Bernal tomó importante decisión sobre su futuro con el Ineos
Ciclismo

Egan Bernal tomó importante decisión sobre su futuro con el Ineos

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal podría irse del Ineos para el año 2022
Ciclismo

Bombazo en el ciclismo: Egan Bernal podría irse del Ineos para el año 2022

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”
Selección Colombia

El mensaje de ‘El Tino’ Asprilla a Nicolás Maduro: “Algo me dice”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo