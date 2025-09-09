Mientras Egan Bernal gana 2.3 millones de euros en Ineos, este es el salario de Vingegaard en el Visma

Brillante Egan Bernal, quien esperaba este momento de gloria en el World Tour y pudo tenerlo en la etapa 16 de la Vuelta a España. El campeón de Zipaquirá se quedó con el triunfo en un día mágico, pero lleno de protestas en las localidades españolas por donde iba a pasar el pelotón por situaciones ajenas al deporte. Importantísima victoria que vuelve a dejar el nombre del ciclismo colombiano en lo más alto.

La carrera de Egan Bernal iba en ascenso al ganar el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, que le permitieron acumular premios monetarios de €500.000 y €115.688 euros, respectivamente, solo por ser el campeón de esas grandes vueltas. Sin embargo, el 24 de enero de 2022 llegó un grave accidente con 20 fracturas que detuvo su ‘prime’ en Europa.

Fue un momento muy duro en su carrera. Pero, de la mano del Team Ineos, Egan Bernal tuvo una recuperación satisfactoria tras aquel accidente cerca de Bogotá que lo dejó al borde de la muerte. Él mismo se puso el reto para volver a la alta competencia y ahora tiene los frutos de su esfuerzo. Ya anticipaba su momento sublime en la Vuelta a España, con el Top 10 del Giro de Italia y el triunfo en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Tercer triunfo en el año para Egan Bernal, que por primera vez en su carrera logró el triunfo en la máxima competencia en España. Le cae de maravilla para seguir demostrando su potencial ante el mundo y que todavía puede darle muchas alegrías al país. Tuvo una buena primera semana en La Vuelta y pudo estar cerca de Jonas Vingegaard, gran favorito al título y maillot rojo de líder. Es un buen momento para comparar sus salarios en Europa.

Egan Bernal durante la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. INEOS.

El salario de Egan Bernal en Ineos comparado con el de Vingegaard en el Visma

El equipo Ineos Grenadiers nunca le soltó la mano a Egan Bernal tras su grave accidente y estuvo muy atento en su etapa de recuperación. El equipo inglés le paga un salario de más de 2.3 millones de euros, según el portal ‘Cycling News’. ¿Gana más que Vingegaard?

Actualmente, Jonas Vingegaard es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo y está en un podio de altísimo nivel con Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Si nada extraordinario ocurre, seguirá con la camiseta roja de líder en la Vuelta a España y se subirá a lo más alto del podio.

Asimismo, el danés está en el Top 5 de los ciclistas con mejor salario en el mundo, tras ganar 4 millones de euros anuales en el equipo Team Visma – Lease a Bike. Es decir, que Jonas gana 1.7 M€ más que Egan en la élite. El ciclista colombiano podría tener un aumento en el Ineos tras concretar los objetivos para la próxima temporada (2026).

