Árbitro que retiró a Falcao de Millonarios recibió dura acusación en Conmebol: puede acabar su carrera

El nivel del arbitraje colombiano viene de capa caída en la Liga y ahora fue protagonistas, para mal, en la Copa Libertadores. El partidazo entre Flamengo y Estudiantes de la Plata, por la ida de los cuartos de final, se vio empañado por un flojísimo arbitraje. Y ahora, el mismo árbitro que estuvo en el retiro de Falcao de Millonarios, es acusado de ‘sesgado’ en la Conmebol, por un error que le puede costar su carrera a nivel internacional.

El estadio Maracaná fue el escenario de un auténtico juego de Copa Libertadores entre dos multicampeones de América. Flamengo empezó ganando el partido 2-0, apenas a los ocho minutos, y tenía el dominio total del partido. Sin embargo, a los 82 minutos se desató el caos por un terrible error del juez colombiano.

ver también “Declararon la guerra”: artículo a favor de directivos de Millonarios generó furia a los hinchas

El jugador ecuatoriano Gonzalo Plata fue a disputar un balón con un defensa de Estudiantes, le ganó la posesión y lo tocó previamente. El central argentino le cazó una patada al delantero de Flamengo, muy cerca del área, pero afuera. El árbitro Andrés Rojas, de manera insólita, pitó falta a favor de Estudiantes y amarilla para Plata y era la segunda, razón por la que se fue expulsado injustamente.

Publicidad

Publicidad

La protesta oficial de Flamengo a la Conmebol por el arbitraje de Andrés Rojas

Seguido de la expulsión, llegó el gol del descuento de Estudiantes en los minutos de descuento. Para Flamengo en la anotación también hubo falla de Rojas y el VAR, Nicolás Gallo, por una mano de inmediatez no vista antes del gol. Por ello, el gigante brasileño emitió una dura protesta a la Conmebol por el arbitraje de los colombianos. En este, asegura que el juez estuvo ‘sesgado’ y ponen en entre dicho su actuación con duros calificativos.

Esta fue la dura protesta que envió Flamengo a la Conmebol, en contra de Andrés Rojas:

El Clube de Regatas do Flamengo anuncia que tomará medidas ante la CONMEBOL respecto a la actuación arbitral en el partido de la CONMEBOL Libertadores contra Estudiantes de La Plata este jueves. Lo que se vio en el campo, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición.

Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante. Se pitó penalti por una mano intencionada del defensa en una disputa con Luiz Araújo, y Gonzalo Plata fue posteriormente expulsado, recibiendo una segunda tarjeta amarilla por una falta cometida contra él. La concesión de un gol irregular a Estudiantes, tras un toque en el brazo abierto del delantero, quien extendió su área más allá de su rango natural de movimiento, agrava aún más la situación. Situaciones como estas no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Como si no fueran suficientes los numerosos errores capitales señalados en la prensa nacional e internacional, la omisión del árbitro asistente de video Nicolás Gallo (COL) y la falta de uso del VAR cuando el protocolo lo exigía también llamaron la atención. Todos estos elementos revelan una actuación desastrosa del equipo arbitral, que también incluyó a los árbitros asistentes Alexander Guzmán Bonilla (COL) y John Alexander León Sánchez (COL), así como al cuarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), lo que influyó directamente en el resultado de este partido y comprometió la alineación del Flamengo para el partido decisivo en Argentina.

Flamengo apelará ante la CONMEBOL la absurda expulsión del jugador Gonzalo Plata, confiando en que la Confederación Sudamericana de Fútbol revisará urgentemente la decisión y revocará la sanción impuesta. Debe hacerse lo mismo para el próximo partido; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar una injusticia que perjudicaría aún más la competición y mancharía su imagen internacional.

Publicidad

Publicidad

El club reafirma su confianza en la integridad del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconocido por su compromiso con el desarrollo y las mejores prácticas del fútbol continental. Flamengo espera que se tomen medidas inmediatas para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado por el arbitraje en este partido y preservar la legitimidad de la CONMEBOL Libertadores.