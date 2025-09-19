Andrés Rojas, árbitro colombiano que dirigió el partido de cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Flamengo y Estudiantes en Brasil, se encuentra en el ojo del huracán por polémica decisión que tras escuchar el audio del VAR quedó condenado a la opinión pública.

El impresentable error del árbitro colombiano al final del encuentro en el Maracaná se dio en una jugada donde dio una falta que no existía. Incluso terminó expulsando a la víctima, jugador de Flamengo, con doble amarilla, el VAR ya no pudo intervenir.

El audio del VAR que condenó a árbitro FIFA colombiano en la Copa Libertadores

Vale la pena recordar que en casos de doble amonestación, el VAR no puede intervenir, por lo que la decisión del juez colombiano no se pudo cambiar, Nicolás Gallo era quien estaba en el VAR y se escucha en el audio cuando dice: “ahí no puedo intervenir”, dejando en claro que su compañero se había equivocado.

El error del árbitro colombiano terminó perjudicando al equipo brasilero que apenas se llevó una ventaja de 2-1 sobre el equipo argentino. Los comentarios no se hicieron esperar en todo el continente: “árbitro horrible”, es uno de los que más se leen.

El próximo jueves será el partido de vuelta de esta serie en La Plata y el ganador enfrentará en semifinales al que pase en la eliminatoria argentina entre Racing y Vélez Sarsfield, en la que La Academia tomó ventaja el martes con una victoria 1-0 como visitante.

Andrés Rojas es uno de los árbitros colombianos candidato a dirigir el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, estos errores podrían influir en la decisión que tome la comisión arbitral de la FIFA.