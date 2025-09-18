Increíble error de árbitro colombiano en Flamengo vs. Estudiantes: Dañó el partido y expulsó al que no era

Gravísimo error del árbitro Andrés Rojas en el partido Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al final del encuentro en el Maracaná, se dio la polémica acción que refleja cómo se equivoca al dar una falta. Sucedió todo lo contrario y prácticamente intervino en los minutos finales del juego.

Lo que parecía ser un arbitraje normal, pasa a estar en deuda por el error que ahora todo el continente habla. Los mismos relatores argentinos de ESPN dijeron que no era falta para Estudiantes de La Plata y tampoco expulsión para el volante ecuatoriano Gonzalo Plata. Andrés Rojas no tuvo en cuenta los reclamos del futbolista y dejó con 10 al local.

Sobre el minuto 82 se presentó la polémica acción. Estudiantes de La Plata trataba de rechazar una pelota picando al borde del área, cuando el central argentino no midió bien y Gonzalo Plata le ganó la posesión de la pelota. En las imágenes se ve cómo el futbolista de Flamengo recibe el golpe y lo manda al suelo.

Para sorpresa de todo el continente, Andrés Rojas dio falta, pero en contra de Flamengo y lo peor, le mostró la tarjeta amarilla al jugador que no era y que ya había sido amonestado. La situación que se ve en la repetición es al contrario, debió ser correctivo disciplinario para el futbolista de Estudiantes y cobro para los brasileños.

Ante la expulsión por doble amarilla, cabe recordar que el VAR no puede intervenir, ya que no fue roja directa, lo que sí hubiera alertado al juez central para ir a las pantallas. Lo que quiere decir que se consumó el error del árbitro colombiano y condenó a Flamengo en los minutos finales.

La acción ‘picó’ el compromiso y le dio vida a Estudiantes de La Plata, que alcanzó a descontar y firmar el 2-1 al 90+1, cuando parecía totalmente superado en el primer tiempo.