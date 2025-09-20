Jugador que disputó la final contra Atlético Nacional de Copa Libertadores en 2016 fue asesinado

El fútbol sudamericano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Jonathan González, exjugador ecuatoriano, quien jugó con Independiente del Valle en la histórica final de la Copa Libertadores de 2016 frente a Atlético Nacional. La noticia generó consternación en todo el continente.

González, de 31 años, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, según confirmaron medios locales. El volante, que también estuvo en el fútbol mexicano y por clubes de su país como Liga de Quito y Barcelona SC, seguía vinculado al deporte pese a no estar en el radar de muchos.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 19 de septiembre, cuando hombres armados dispararon contra González en plena vía pública. Las autoridades ya investigan las posibles causas del asesinato. Jugadores de todo el continente se sumaron a las condolencias.

Su trayectoria siempre será recordada por aquel subcampeonato con Independiente del Valle en 2016, cuando el equipo ecuatoriano sorprendió al continente y llegó a disputar el título frente al conjunto antioqueño. González jugó aquella final ingresando en la segunda parte.

El fútbol ecuatoriano lo despide con mensajes de dolor y recuerdo por su talento y su entrega. Hinchas y excompañeros lo han homenajeado en redes sociales, mientras la dirigencia de Independiente del Valle envió un mensaje de solidaridad a su familia.

“La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González ex jugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia”, escribió el club ecuatoriano.

