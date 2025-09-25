El sueño de River Plate de conquistar la Copa Libertadores se esfumó tras un partido en el que el desempeño de sus jugadores colombianos, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, no pasó desapercibido para la prensa deportiva argentina.

El ‘millonario’, dirigido por Marcelo Gallardo, cayó ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de São Paulo y se despidió del torneo internacional.

ver también Santa Fe aceptó la renuncia de Jorge Bava: este será el reemplazo

Con un marcador de 3-1, River Plate quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y la prensa argentina no perdonó a los colombianos que juegan allí. La actuación de Kevin Castaño fue la más criticada.

Publicidad

Publicidad

Los colombianos son blanco de críticas, especialmente Kevin Castaño

Le dan palo a los colombianos en River Plate

El diario Clarín fue especialmente crítico con Castaño, a quien señaló como el jugador de “peor rendimiento” del equipo.

Según el medio, la actuación de Kevin Castaño fue errática en el mediocampo, con pases imprecisos que generaron peligrosos contragolpes para el equipo rival.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó a más de 300.000 reproducciones: La reacción de la periodista ecuatoriana que expuso a Dayro Moreno

Su falta de mentalidad ofensiva también fue destacada, mencionando una jugada al final del primer tiempo donde, teniendo la posibilidad de rematar, intentó gambetear al arquero en un espacio reducido, perdiendo así una clara oportunidad de gol. Su calificación fue de solo 3 puntos.

“Era tocar al gol. Después, estuvo muy errático con los pases y de sus malas entregas llegaron contras peligrosas del Verdao. Además, provocó la amonestación de algunos de sus compañeros. El de peor rendimiento de los dirigidos por Gallardo”, se lee.

Kevin Castaño con River Plate. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por su parte, la actuación de Juan Fernando Quintero fue descrita como intermitente. Aunque tuvo momentos de brillantez, como el tiro libre que propició el gol de Maximiliano Salas, su desempeño se fue “apagando” a lo largo del encuentro, según el medio mencionado.

Sobre Borja señalaron: “A diferencia de otras veces, se lo notó con ganas. Casi marca el 2-1 con un zurdazo al ángulo”.

Juan Fernando Quintero con River Plate. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Su partido fue tétrico”

Así mismo, en TyC Sports le dieron palo a Kevin Castaño. “Más allá de la ausencia total de sangre fría o coraje o decisión para definir en lo que podría haber sido el segundo gol, su partido fue tétrico. Mal en los pases, hizo amonestar compañeros dejándola corta (Portillo), en la pelota parada fue un desastre, trotó por el campo de juego aquí y allá”, dijeron.

“Es absolutamente inexplicable que el colombiano, que costó 13 millones de dólares cuando calentaba la banca en un club ruso, haya jugado los 180 minutos de la serie. Increíble“, añadieron.

La eliminación de River Plate de la Copa Libertadores dejó un sabor amargo para el equipo y su afición, y las críticas de la prensa argentina se centraron en el bajo rendimiento de figuras clave en momentos decisivos del partido.

Publicidad