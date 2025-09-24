Once Caldas vive un momento envidiable en la Copa Sudamericana. Este miércoles, el ambiente en el hotel de concentración estuvo cargado de motivación. A pocas horas del partido frente a Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales, Dayro Moreno sorprendió a todos con una particular arenga que se hizo viral en redes sociales.

El goleador se levantó temprano de su cama y, con la energía que lo caracteriza, empezó a golpear las paredes y las puertas de las habitaciones de sus compañeros. El curioso gesto fue comentado por los hinchas que están ilusionados con levantar la Copa.

Así despertó Dayro Moreno a sus compañeros en el hotel antes del juego en Sudamericana

Este miércoles, Once Caldas recibe a Independiente del Valle en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana. El equipo colombiano llega con la serie 2-0 a favor, confía en el empuje de su hinchada y la jerarquía que ha mostrado el equipo para mantener la ventaja.

“¡Arriba, papi, se llegó la hora de la verdad! ¡Con todo! Vamos, mis amores, salir a movernos, dale, vamos por la clasificación”, fue la arenga de Dayro en un mensaje cargado de pasión e ilusión para este compromiso internacional.

Once Caldas sueña con otra clasificación histórica, como ya lo ha hecho en otras oportunidades a nivel continental. Sabe que tendrá a Dayro como principal referente. El rival ecuatoriano, por su parte, llega con necesidad de remontar dos goles.

¿Cuándo juega el Once Caldas el partido de vuelta con Independiente del Valle?

Ante un estadio Palogrande a reventar, el Once Caldas recibirá a Independiente del Valle, el próximo miércoles 24 de septiembre. La vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará desde las 7:30pm, hora de Colombia.