El delantero colombiano Dayro Moreno grabó su nombre en la historia de la Copa Sudamericana al unirse a un selecto grupo de futbolistas. Con los dos recientes goles que marcó en los cuartos de final de la competencia internacional, el colombiano rompió otro récord.

Moreno selló la victoria del Once Caldas ante Independiente del Valle, en el primer partido de la serie, tras marcar dos goles en Ecuador.

Las anotaciones, que llegaron solo un día después de su cumpleaños, le permitieron ingresar a un selecto grupo de jugadores en la Copa Sudamericana. Se trata de los veteranos, de más de 40 años, que han marcado gol en la competencia internacional.

Con este récord, el atacante se suma a una lista de élite del fútbol sudamericano que incluye a los uruguayos Diego Scotti y Richard Pellejero, los argentinos José Sand, Maximiliano Rodríguez y Hernán Barcos, y los paraguayos Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz.

Dayro Moreno sigue brillando en la Copa Sudamericana

A sus 40 años, Moreno no solo ha demostrado su vigencia, sino que también se ha convertido en una pieza fundamental para su equipo.

Con 10 goles en la presente edición de la Copa Sudamericana, seis de ellos en la fase final, el delantero se perfila como un fuerte candidato para ser el máximo goleador del torneo.

Actualmente, Dayro Moreno se encuentra a tan solo un gol de igualar el récord de Eduardo Vargas, quien ostenta la marca de mayor cantidad de anotaciones en una sola edición de la Copa Sudamericana.

A nivel personal, el delantero alcanzó a cifra de 372 goles en su carrera profesional, que lo consolida como uno de los máximos artilleros históricos de Colombia.

