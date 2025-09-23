Es tendencia:
Copa Sudamericana

Dayro Moreno va por otro récord en la Copa Sudamericana

El goleador de Once Caldas está a punto de escribir, de nuevo, su nombre en la historia de la Copa Sudamericana con esta increíble cifra.

Dayro Moreno podría romper un increíble récord en la Copa Sudamericana. (Foto: VizzorImage / Andrés Valencia)
El delantero colombiano Dayro Moreno, figura del Once Caldas, está a punto de escribir una nueva página en la historia del fútbol al disputar un cupo a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Más allá de la clasificación de su equipo, Moreno tiene en la mira un récord individual.

El goleador del Once Caldas ya grabó su nombre en la historia de la Copa Sudamericana al ingresar al selecto grupo de jugadores que han marcado en el torneo internacional con más de 40 años.

Sin embargo, el delantero podría romper otro récord en el partido ante Independiente del Valle.

Dayro Moreno rompió un récord con Once Caldas, en Copa Sudamericana. (Foto: VizzorImage / Miguel Marin)

Dayro Moreno cerca de romper otro récord

En el siguiente compromiso del Once Caldas por Copa Sudamericana, Dayro Moreno podría convertirse en el máximo goleador de una sola edición del torneo.

Con 10 goles en su cuenta, Dayro Moreno lidera la tabla de artilleros de la presente edición de la Copa Sudamericana 2025 y está a solo un tanto de igualar la marca que ostenta Vargas, quien la estableció con la Universidad de Chile en el año 2011.

Este récord ha permanecido intacto durante 14 años, lo que resalta la hazaña que el goleador colombiano está a punto de conseguir.

El partido de vuelta de los cuartos de final, que se jugará en el estadio Palogrande, enfrentará al Once Caldas contra Independiente del Valle, equipo al que ya le marcó un doblete en el partido de ida. El Once Caldas llega con una ventaja de dos goles, lo que lo pone con un pie en la siguiente fase.

