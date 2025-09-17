El apodo que la Conmebol le colocó a Dayro Moreno tras el doblete en Copa Sudamericana

Nadie lo veía venir y Dayro Moreno sorprendió, para casi eliminar al favorito Independiente del Valle en Ecuador e ilusionar a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Doblete y más inspirado que nunca tras el llamado de la Selección Colombia. El atacante tolimense sigue su camino goleador por el continente y hace mucha bulla en la Conmebol.

Dayro cada vez más se acerca a la marca de los 400 goles en su carrera y está en ritmo acelerado que hace pensar que muy pronto lo logrará. Su enorme talento lo acerca a ese número. El goleador histórico de Colombia dejó en silencio a Ecuador y le dio un certero golpe a Independiente del Valle, que puede ser mortal teniendo en cuenta sus aspiraciones de semifinales. Al frente está Once Caldas que lidera Dayro Moreno, que ahora tiene una ventaja de dos goles.

La vida le sonríe a Dayro Moreno. Cumplió 40 años en días atrás y hasta un reconocido cantante de reggaetón le dedicó un mensaje. El tolimense sigue con hambre de gol y está imparable. Sus cualidades en la definición le dan parte de tranquilidad, pensando en la vuelta de los cuartos de final, que se jugará en el Palogrande de Manizales con un 2-0 parcial en el global.

Doblete y locura de Dayro. Al minuto 22, el atacante espero solo en el segundo palo el centro de Juan David Cuesta. Sin marca alguna, Moreno puso a bailar el estadio de la Ciudad Deportiva de IDV con lindo remate cruzado al segundo palo, dejando paralizado al arquero Guido Villar. Era el 371 en su carrera.

QUITO, ECUADOR – SEPTEMBER 17: Dayro Moreno of Once Caldas celebrates after scoring the team’s first goal during the quarter-final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 first-leg match between Independiente del Valle and Once Caldas at Estadio Banco Guayaquil on September 17, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Doblete y reconocimiento de la Conmebol a Dayro Moreno

Apenas comenzando el segundo tiempo, Dayro marcó el segundo luego de un gran avance entre líneas y otro centro en el que el equipo local perdió las marcas. La pelota la colocó el lateral Mateo García como con la mano, para que el tolimense solamente tuviera que empujar la pelota ante el achique del arquero Villar. 2-0 y gol 372 en su carrera para quedar a 28 de la gran marca.

Tras el show de Dayro en Ecuador, la Conmebol lo bautizó con un nuevo apodo en sus redes sociales. La cuenta oficial de la Copa Sudamericana lo llamó “el señor de los goles”, luego del show, que lo hizo la absoluta figura ante IDV.

No está mal el apodo que le colocó la Conmebol a Dayro. Ahora, “el señor de los goles” se alista para el partido por la Liga Colombiana ante América de Cali y luego enfrentará la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana en el Palogrande, donde Moreno va por más para acercarse al ‘Botín de Oro’ del torneo internacional.

