COPA SUDAMERICANA

El horrible cobro de penal que dejó eliminado a Once Caldas de Copa Sudamericana

James Aguirre fue el encargado del penal definitivo que dejó por fuera a Once Caldas de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por Jhobirson Molina

Once Caldas quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de caer desde los penales frente a Independiente del Valle. El ‘blanco blanco’ no pudo sostener la ventaja conseguida en el partido de ida en Ecuador donde ganó 0-2.

En su casa fue superado en el primer tiempo y nunca encontró el camino para anotar un gol que lo ponía directamente en la siguiente fase. En los penales, James Aguirre fue el protagonista, esta vez no positivamente.

James Aguirre fue el encargado de patear el penal definitivo, el quinto, el que no se podía fallar, pero sufrió un infortunio. El arquero, que muchas veces salvó a su equipo con grandes atajadas, esta vez fue el villano de la historia.

En su remate la tierra se le movió, el césped lo incomodó y botó el balón por fuera. Independiente del Valle aprovechó y convirtió el siguiente cobro que le dio la clasificación al equipo ecuatoriano.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
