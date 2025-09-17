Nadie lo marcó y Dayro Moreno anotó, para sorprender a Independiente del Valle en Ecuador e ilusionar a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Doblete y está más inspirado que nunca tras el llamado de la Selección Colombia. El atacante tolimense sigue su camino goleador por el continente y cada vez más se acerca a la marca de los 400 goles en su carrera.

Cada vez más ve cerca ese número. Y es que es el goleador histórico de Colombia ahora hace bulla en Ecuador y le da un certero golpe a Independiente del Valle, que puede ser mortal en los cuartos de final, teniendo en cuenta sus aspiraciones de semifinales. Al frente tiene a un Once Caldas que lidera Dayro Moreno, quien ya cumplió 40 años en días atrás y sigue con hambre de gol.

Locura lo de Dayro. Suma dos goles en la ida de los cuartos de la Sudamericana. Al minuto 22, el atacante espero solo en el segundo palo el centro de Juan David Cuesta. Sin marca alguna, Moreno puso a bailar el estadio de la Ciudad Deportiva de IDV con lindo remate cruzado al segundo palo, dejando paralizado al arquero Guido Villar. Era el 371 en su carrera.

De esta manera, Dayro Moreno se colocaba a 29 goles de alcanzar los 400. A sus 40 años, el sueño se sigue formando y su nivel deportivo hace pensar que no habrá que esperar mucho tiempo para verlo con el gran trofeo. Cada vez más, hace perfecta su carrera y no hay otro futbolista que alcance los impresionantes números que registra.

“El Cristiano de Sudamérica”

No está mal el apodo que le colocó el narrador argentino Alejandro Calumite en la transmisión oficial de ESPN, donde lo acompañaron la periodista colombiana Juliana Salazar y el comunicador ecuatoriano, José Daniel ‘Chobo’ Álvarez: “El Cristiano de Sudamérica”, lo bautizaron.

Estas palabras cayeron antes de su segundo gol ante IDV para firmar el doblete y aumentar la diferencia que ilusiona al Once Caldas. Apenas comenzando el segundo tiempo, Dayro marcó el segundo luego de un gran avance entre líneas y otro centro en el que el equipo local perdió las marcas. La pelota la colocó el lateral Mateo García como con la mano, para que el tolimense solamente tuviera que empujar la pelota ante el achique del arquero Villar.