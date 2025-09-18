El presente de Once Caldas ilusiona a su hinchada, incluso a gran parte del país. El equipo manizaleño dio un golpe de autoridad en Ecuador al vencer 0-2 a Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Dayro Moreno fue la gran figura con el doblete y pone a soñar con volver levantar un título continental.

La inteligencia artificial se ha dedicado a analizar el cuadro del torneo, evaluando estadísticas, rendimiento reciente y potencial de cada equipo. Según los cálculos, el Once Caldas no tendrá una tarea fácil, pero va por buen camino al superar retos complicados.

Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial se ha convertido en la herramienta de moda para realizar diversas tareas. Las diversas plataformas que ofrecen esta tecnología, como ChatGPT, Gemini, entre otros, son capaces de procesar datos, estadísticas y números de manera inmediata. Así es como la IA puede ofrecer proyecciones de resultados en diferentes competencias como la Copa Sudamericana, por ejemplo.

Inteligencia artificial predice si Once Caldas ganará la Copa Sudamericana

El pronóstico de la IA pone a Once Caldas con un 82 % de probabilidades de llegar a semifinales tras la ventaja conseguida en Ecuador. En cuanto a levantar el título, la cifra baja al 10 %, debido al poderío de equipos brasileños como Fluminense y Mineiro. Sin embargo, los números ponen a soñar al equipo de Manizales.

El algoritmo asegura que en el partido de vuelta, pese a no ser un partido sencillo, tiene una amplia ventaja que con su solidez defensiva y poderío en ataque demostrado hasta ahora, tiene todo para defender el 0-2 conseguido en la ida y clasificar tranquilamente a semifinales.

La historia también juega un papel importante. Once Caldas ya demostró en 2004 que puede desafiar cualquier pronóstico, cuando se coronó campeón de la Copa Libertadores. La memoria alimenta la fe de los hinchas que vieron cómo el equipo en su momento ganó un certamen que parecía imposible.

Sin embargo, la inteligencia artificial concluye que Once Caldas no es favorito para ganar la Copa Sudamericana 2025, aunque sí tiene opciones reales de llegar lejos. Según el modelo, “su probabilidad de coronarse es apenas del 10 %, con Fluminense, Atlético Mineiro”. Es decir, la IA predice que el ‘blanco blanco’ no levantará el trofeo, pero sí podría ser una de las sorpresas del torneo.